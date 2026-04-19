Государство компенсирует 100% стоимости обучения детям ветеранов — как получить помощь

В Украине дети ветеранов могут получить полную компенсацию стоимости обучения. Об этом напомнил Волынский областной ТЦК и СП.

Отмечается, что в марте 2025 года Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает 100% оплату обучения для студентов этой категории за 2024-2025 или 2025-2026 учебные годы.

Государственная помощь покрывает полную стоимость обучения в соответствии с тарифами, установленными учебным заведением.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо, чтобы учебное заведение было участником экспериментального проекта, а данные о студенте были внесены в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. После этого учащемуся автоматически приходит сертификат в приложении «Дія». Получив его, нужно подтвердить согласие на участие в программе в течение 20 календарных дней.

Средства на обучение Министерство по делам ветеранов перечисляет непосредственно учебному заведению. Если обучение уже было оплачено, заведение должно вернуть студенту потраченные средства в течение шести месяцев.

Получить компенсацию можно до достижения 23 лет.

