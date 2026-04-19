  1. В Україні
  2. / Суспільство

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника через Чорнобильську катастрофу – роз’яснення умов призначення

13:32, 19 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Пенсійному фонді пояснили, хто має право на виплати, як вони обчислюються та які документи необхідні.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області повідомило про порядок призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до статті 54 Закону № 796-ХІІ, такі пенсії можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, отриманого за роботу в зоні відчуження у 1986–1990 роках. Розмір виплати визначається як відшкодування фактичних збитків згідно із законодавством.

Дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 1, пенсія призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з катастрофою. Для інших членів сім’ї обов’язковою умовою є експертний висновок про причинний зв’язок смерті з дією іонізуючого випромінювання або іншими шкідливими факторами аварії.

Призначення та виплата пенсій здійснюються відповідно до Закону України № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону № 796-ХІІ.

Згідно з частиною 2 статті 36 Закону № 1058, до непрацездатних членів сім’ї, які можуть отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника, належать чоловік або дружина, батько та мати за умови інвалідності або досягнення пенсійного віку, встановленого законом.

Також право мають діти померлого годувальника, які не досягли 18 років, або старші, якщо інвалідність встановлена до повноліття. Окремо передбачено, що діти, які навчаються на денній формі у закладах освіти, можуть отримувати пенсію до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Діти-сироти мають право на виплати до 23 років незалежно від навчання.

Пенсія також може призначатися особам, які доглядають за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років, за умови відсутності роботи.

Окремо закон визначає право усиновлених дітей, пасинків і падчерок на отримання виплат на рівні з рідними дітьми, якщо дотримані встановлені умови щодо утримання.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що перебували на утриманні померлого, належать особи, які були на повному забезпеченні або отримували допомогу, що була основним джерелом їхнього існування.

Порядок обчислення таких пенсій визначений Порядком № 1210. Мінімальний розмір виплати на одного непрацездатного члена сім’ї становить 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника, а на двох і більше — 100%, із поділом між ними порівну.

Крім того, стаття 52 Закону № 796-ХІІ передбачає щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника у розмірі 113,88 гривні на кожного непрацездатного члена сім’ї, який перебував на утриманні. Виплата призначається за наявності експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ пенсія Чорнобиль

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]