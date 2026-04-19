Пенсії у зв’язку з втратою годувальника через Чорнобильську катастрофу – роз’яснення умов призначення

У Пенсійному фонді пояснили, хто має право на виплати, як вони обчислюються та які документи необхідні.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області повідомило про порядок призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до статті 54 Закону № 796-ХІІ, такі пенсії можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, отриманого за роботу в зоні відчуження у 1986–1990 роках. Розмір виплати визначається як відшкодування фактичних збитків згідно із законодавством.

Дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 1, пенсія призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з катастрофою. Для інших членів сім’ї обов’язковою умовою є експертний висновок про причинний зв’язок смерті з дією іонізуючого випромінювання або іншими шкідливими факторами аварії.

Призначення та виплата пенсій здійснюються відповідно до Закону України № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону № 796-ХІІ.

Згідно з частиною 2 статті 36 Закону № 1058, до непрацездатних членів сім’ї, які можуть отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника, належать чоловік або дружина, батько та мати за умови інвалідності або досягнення пенсійного віку, встановленого законом.

Також право мають діти померлого годувальника, які не досягли 18 років, або старші, якщо інвалідність встановлена до повноліття. Окремо передбачено, що діти, які навчаються на денній формі у закладах освіти, можуть отримувати пенсію до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Діти-сироти мають право на виплати до 23 років незалежно від навчання.

Пенсія також може призначатися особам, які доглядають за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років, за умови відсутності роботи.

Окремо закон визначає право усиновлених дітей, пасинків і падчерок на отримання виплат на рівні з рідними дітьми, якщо дотримані встановлені умови щодо утримання.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що перебували на утриманні померлого, належать особи, які були на повному забезпеченні або отримували допомогу, що була основним джерелом їхнього існування.

Порядок обчислення таких пенсій визначений Порядком № 1210. Мінімальний розмір виплати на одного непрацездатного члена сім’ї становить 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника, а на двох і більше — 100%, із поділом між ними порівну.

Крім того, стаття 52 Закону № 796-ХІІ передбачає щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника у розмірі 113,88 гривні на кожного непрацездатного члена сім’ї, який перебував на утриманні. Виплата призначається за наявності експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи.

