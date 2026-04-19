Пенсии в связи с потерей кормильца в результате Чернобыльской катастрофы — разъяснение условий назначения

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на выплаты, как они рассчитываются и какие документы необходимы.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области сообщило о порядке назначения пенсий в связи с потерей кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.

В соответствии со статьей 54 Закона № 796-ХІІ, такие пенсии могут назначаться по желанию гражданина из заработка, полученного за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах. Размер выплаты определяется как возмещение фактических убытков в соответствии с законодательством.

Женам (мужьям) умерших участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, отнесенных к категории 1, пенсия назначается независимо от причинно-следственной связи смерти с катастрофой. Для других членов семьи обязательным условием является экспертное заключение о причинно-следственной связи смерти с воздействием ионизирующего излучения или другими вредными факторами аварии.

Назначение и выплата пенсий осуществляются в соответствии с Законом Украины № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и Законом № 796-ХІІ.

Согласно части 2 статьи 36 Закона № 1058, к нетрудоспособным членам семьи, которые могут получить пенсию в связи с потерей кормильца, относятся муж или жена, отец и мать при условии инвалидности или достижения пенсионного возраста, установленного законом.

Также право на пенсию имеют дети умершего кормильца, не достигшие 18 лет, или старше, если инвалидность была установлена до достижения ими совершеннолетия. Отдельно предусмотрено, что дети, обучающиеся на дневной форме в учебных заведениях, могут получать пенсию до окончания обучения, но не дольше 23 лет. Дети-сироты имеют право на выплаты до 23 лет независимо от обучения.

Пенсия также может назначаться лицам, ухаживающим за детьми умершего кормильца до достижения ими 8 лет, при условии отсутствия работы.

Отдельно закон определяет право усыновленных детей, пасынков и падчериц на получение выплат наравне с родными детьми, если соблюдены установленные условия по содержанию.

К членам семьи, которые считаются находившимися на иждивении умершего, относятся лица, которые были на полном обеспечении или получали помощь, являвшуюся основным источником их существования.

Порядок исчисления таких пенсий определен Порядком № 1210. Минимальный размер выплаты на одного нетрудоспособного члена семьи составляет 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца, а на двух и более — 100%, с разделением между ними поровну.

Кроме того, статья 52 Закона № 796-ХІІ предусматривает ежемесячную компенсацию в случае потери кормильца в размере 113,88 гривны на каждого нетрудоспособного члена семьи, находившегося на иждивении. Выплата назначается при наличии экспертного заключения о причинно-следственной связи смерти с последствиями Чернобыльской катастрофы.

