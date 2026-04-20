Відстрочка онлайн чи через ЦНАП: хто і як може оформити

Оформити відстрочку онлайн можуть низка категорій громадян.

Волинський обласний ТЦК нагадав, що з 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Оформити відстрочку онлайн можуть:

Люди з інвалідністю

⁠Тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови ВЛК)

⁠Батьки дитини з інвалідністю до 18 років

⁠Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I-II групи

⁠Особи з подружжям з інвалідністю I-II групи

⁠Військові з дитиною

⁠Батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі

⁠Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років

⁠Студенти й аспіранти

⁠Працівники вищої та профосвіти

Хто має звертатися у ЦНАП

Особи, чиї відстрочки ще недоступні в Резерв+

⁠Ті, хто не користується смартфоном та має паперові документи

Звернутися можуть:

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей з інвалідністю до 18 років

⁠Особи, що здійснюють постійний догляд за хворими членами сім’ї

⁠Опікуни недієздатних осіб

⁠Особи з подружжям з інвалідністю III групи

⁠Члени сімей військових, загиблих чи зниклих безвісти

⁠Військовозобов’язані до 25 років після базової підготовки чи служби

⁠Особи, звільнені з полону

Документи, які потрібно подати у ЦНАП:

Паспорт, РНОКПП

⁠Пакет документів за типом відстрочки

Адміністратор відправляє документи до ТЦК через портал Дія

- Позитивна відповідь – документ із відстрочкою можна отримати в ЦНАП, роздрукувати через Резерв+ або портал Дія

- Негативна – на електронну пошту надсилають причину відмови

Підтвердження подання – опис вхідного пакету документів від адміністратора ЦНАП

