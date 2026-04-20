  1. В Україні

Відстрочка онлайн чи через ЦНАП: хто і як може оформити

07:36, 20 квітня 2026
Оформити відстрочку онлайн можуть низка категорій громадян.
Фото: veteran.com.ua
Волинський обласний ТЦК нагадав, що з 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Оформити відстрочку онлайн можуть:

  • Люди з інвалідністю
  • ⁠Тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови ВЛК)
  • ⁠Батьки дитини з інвалідністю до 18 років
  • ⁠Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I-II групи
  • ⁠Особи з подружжям з інвалідністю I-II групи
  • ⁠Військові з дитиною
  • ⁠Батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі
  • ⁠Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років
  • ⁠Студенти й аспіранти
  • ⁠Працівники вищої та профосвіти

Хто має звертатися у ЦНАП

  • Особи, чиї відстрочки ще недоступні в Резерв+
  • ⁠Ті, хто не користується смартфоном та має паперові документи

Звернутися можуть:

  • Опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей з інвалідністю до 18 років
  • ⁠Особи, що здійснюють постійний догляд за хворими членами сім’ї
  • ⁠Опікуни недієздатних осіб
  • ⁠Особи з подружжям з інвалідністю III групи
  • ⁠Члени сімей військових, загиблих чи зниклих безвісти
  • ⁠Військовозобов’язані до 25 років після базової підготовки чи служби
  • ⁠Особи, звільнені з полону

Документи, які потрібно подати у ЦНАП:

  • Паспорт, РНОКПП
  • ⁠Пакет документів за типом відстрочки

Адміністратор відправляє документи до ТЦК через портал Дія

- Позитивна відповідь – документ із відстрочкою можна отримати в ЦНАП, роздрукувати через Резерв+ або портал Дія

- Негативна – на електронну пошту надсилають причину відмови

Підтвердження подання – опис вхідного пакету документів від адміністратора ЦНАП

