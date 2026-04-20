Отсрочка онлайн или через ЦНАП: кто и как может оформить

Оформить отсрочку онлайн могут ряд категорий граждан.

Волынский областной ТЦК напомнил, что с 1 ноября 2025 года действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

Оформить отсрочку онлайн могут:

Люди с инвалидностью

Временно непригодные к службе (при наличии электронного заключения ВВК)

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы

Лица, у которых супруг/супруга имеет инвалидность I–II группы

Военнослужащие с ребенком

Родители трех и более детей в одном браке

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет

Студенты и аспиранты

Работники высшего и профессионального образования

Кто должен обращаться в ЦНАП:

Лица, чьи отсрочки еще недоступны в Резерв+

Те, кто не пользуется смартфоном и имеет бумажные документы

Обратиться могут:

Опекуны, попечители, приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет

Лица, осуществляющие постоянный уход за больными членами семьи

Опекуны недееспособных лиц

Лица, у которых супруг/супруга имеет инвалидность III группы

Члены семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести

Военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки или службы

Лица, освобожденные из плена

Документы, которые необходимо подать в ЦНАП:

Паспорт, РНОКПП

Пакет документов в зависимости от типа отсрочки

Администратор отправляет документы в ТЦК через портал Дія.

— Положительный ответ — документ об отсрочке можно получить в ЦНАП, распечатать через Резерв+ или портал Дія

— Отрицательный — на электронную почту направляют причину отказа

Подтверждение подачи — описание входящего пакета документов от администратора ЦНАП.

