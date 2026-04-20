Отсрочка онлайн или через ЦНАП: кто и как может оформить
Волынский областной ТЦК напомнил, что с 1 ноября 2025 года действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.
Оформить отсрочку онлайн могут:
- Люди с инвалидностью
- Временно непригодные к службе (при наличии электронного заключения ВВК)
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы
- Лица, у которых супруг/супруга имеет инвалидность I–II группы
- Военнослужащие с ребенком
- Родители трех и более детей в одном браке
- Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет
- Студенты и аспиранты
- Работники высшего и профессионального образования
Кто должен обращаться в ЦНАП:
- Лица, чьи отсрочки еще недоступны в Резерв+
- Те, кто не пользуется смартфоном и имеет бумажные документы
Обратиться могут:
- Опекуны, попечители, приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет
- Лица, осуществляющие постоянный уход за больными членами семьи
- Опекуны недееспособных лиц
- Лица, у которых супруг/супруга имеет инвалидность III группы
- Члены семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести
- Военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки или службы
- Лица, освобожденные из плена
Документы, которые необходимо подать в ЦНАП:
- Паспорт, РНОКПП
- Пакет документов в зависимости от типа отсрочки
Администратор отправляет документы в ТЦК через портал Дія.
— Положительный ответ — документ об отсрочке можно получить в ЦНАП, распечатать через Резерв+ или портал Дія
— Отрицательный — на электронную почту направляют причину отказа
Подтверждение подачи — описание входящего пакета документов от администратора ЦНАП.
