  1. В Украине

Отсрочка онлайн или через ЦНАП: кто и как может оформить

07:36, 20 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оформить отсрочку онлайн могут ряд категорий граждан.
Фото: veteran.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский областной ТЦК напомнил, что с 1 ноября 2025 года действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Оформить отсрочку онлайн могут:

  • Люди с инвалидностью
  • Временно непригодные к службе (при наличии электронного заключения ВВК)
  • Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет
  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы
  • Лица, у которых супруг/супруга имеет инвалидность I–II группы
  • Военнослужащие с ребенком
  • Родители трех и более детей в одном браке
  • Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет
  • Студенты и аспиранты
  • Работники высшего и профессионального образования

Кто должен обращаться в ЦНАП:

  • Лица, чьи отсрочки еще недоступны в Резерв+
  • Те, кто не пользуется смартфоном и имеет бумажные документы

Обратиться могут:

  • Опекуны, попечители, приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет
  • Лица, осуществляющие постоянный уход за больными членами семьи
  • Опекуны недееспособных лиц
  • Лица, у которых супруг/супруга имеет инвалидность III группы
  • Члены семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести
  • Военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки или службы
  • Лица, освобожденные из плена

Документы, которые необходимо подать в ЦНАП:

  • Паспорт, РНОКПП
  • Пакет документов в зависимости от типа отсрочки

Администратор отправляет документы в ТЦК через портал Дія.

— Положительный ответ — документ об отсрочке можно получить в ЦНАП, распечатать через Резерв+ или портал Дія

— Отрицательный — на электронную почту направляют причину отказа

Подтверждение подачи — описание входящего пакета документов от администратора ЦНАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отсрочка

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]