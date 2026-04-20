Втратили свідоцтво — як його відновити, не виходячи з дому
08:12, 20 квітня 2026
Українці можуть відновити втрачені свідоцтва про народження, про шлюб або розірвання шлюбу та про зміну імені.
Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції пояснило, як відновити втрачене свідоцтво, не виходячи з дому.
«На офіційному порталі Дія за посиланням https://diia.gov.ua › services ви можете замовити повторні документи ДРАЦС онлайн за кілька хвилин», - заявили у відомстві.
Що можна отримати:
- свідоцтво про народження
- свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу
- свідоцтво про зміну імені
- свідоцтво про смерть
- витяги з Державного реєстру
Як це зробити
- Зайдіть у Дію
- Оберіть послугу «Повторна видача свідоцтва»
- Заповніть заяву
- Оберіть доставку (пошта або кур’єр)
- Підпишіть КЕПом
Хто може замовити:
- особа особисто
