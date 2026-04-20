Втратили свідоцтво — як його відновити, не виходячи з дому

Українці можуть відновити втрачені свідоцтва про народження, про шлюб або розірвання шлюбу та про зміну імені.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління державної реєстрації Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції пояснило, як відновити втрачене свідоцтво, не виходячи з дому.

«На офіційному порталі Дія за посиланням https://diia.gov.ua › services ви можете замовити повторні документи ДРАЦС онлайн за кілька хвилин», - заявили у відомстві.

Що можна отримати:

- свідоцтво про народження

- свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу

- свідоцтво про зміну імені

- свідоцтво про смерть

- витяги з Державного реєстру

Як це зробити

Зайдіть у Дію Оберіть послугу «Повторна видача свідоцтва» Заповніть заяву Оберіть доставку (пошта або кур’єр) Підпишіть КЕПом

Хто може замовити:

особа особисто

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.