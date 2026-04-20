Потеряли свидетельство — как его восстановить, не выходя из дома

08:12, 20 апреля 2026
Украинцы могут восстановить утраченные свидетельства о рождении, о браке или расторжении брака и о смене имени.
Потеряли свидетельство — как его восстановить, не выходя из дома
Управление государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции объяснило, как восстановить утерянное свидетельство, не выходя из дома.

«На официальном портале Дія по ссылке https://diia.gov.ua › services вы можете заказать повторные документы ДРАЦС онлайн за несколько минут», — заявили в ведомстве.

Что можно получить:

  • свидетельство о рождении
  • свидетельство о браке или расторжении брака
  • свидетельство о смене имени
  • свидетельство о смерти
  • выписки из Государственного реестра

Как это сделать:

  1. Зайдите в Дію
  2. Выберите услугу «Повторная выдача свидетельства»
  3. Заполните заявление
  4. Выберите доставку (почта или курьер)
  5. Подпишите КЭП

Кто может заказать:

  • лицо лично

