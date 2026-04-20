Потеряли свидетельство — как его восстановить, не выходя из дома

Украинцы могут восстановить утраченные свидетельства о рождении, о браке или расторжении брака и о смене имени.

Управление государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции объяснило, как восстановить утерянное свидетельство, не выходя из дома.

«На официальном портале Дія по ссылке https://diia.gov.ua › services вы можете заказать повторные документы ДРАЦС онлайн за несколько минут», — заявили в ведомстве.

Что можно получить:

свидетельство о рождении

свидетельство о браке или расторжении брака

свидетельство о смене имени

свидетельство о смерти

выписки из Государственного реестра

Как это сделать:

Зайдите в Дію Выберите услугу «Повторная выдача свидетельства» Заполните заявление Выберите доставку (почта или курьер) Подпишите КЭП

Кто может заказать:

лицо лично

