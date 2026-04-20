Потеряли свидетельство — как его восстановить, не выходя из дома
08:12, 20 апреля 2026
Украинцы могут восстановить утраченные свидетельства о рождении, о браке или расторжении брака и о смене имени.
Управление государственной регистрации Киевского межрегионального управления Министерства юстиции объяснило, как восстановить утерянное свидетельство, не выходя из дома.
«На официальном портале Дія по ссылке https://diia.gov.ua › services вы можете заказать повторные документы ДРАЦС онлайн за несколько минут», — заявили в ведомстве.
Что можно получить:
- свидетельство о рождении
- свидетельство о браке или расторжении брака
- свидетельство о смене имени
- свидетельство о смерти
- выписки из Государственного реестра
Как это сделать:
- Зайдите в Дію
- Выберите услугу «Повторная выдача свидетельства»
- Заполните заявление
- Выберите доставку (почта или курьер)
- Подпишите КЭП
Кто может заказать:
- лицо лично
