Припинення громадської організації — що треба знати

Українцям роз’яснили, які документи є фінальними для повного припинення організації.

Відділ державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області роз’яснив питання щодо припинення громадської організації.

Що таке ліквідація громадської організації та чи є у неї правонаступники?

Відповідь: згідно зі ст. 104 Цивільного кодексу України, ліквідація (або саморозпуск) — це повне припинення діяльності юридичної особи. Головна особливість полягає у відсутності правонаступництва: усі права та обов’язки організації не переходять до інших осіб, а припиняються разом із нею.

Які першочергові кроки має зробити організація для початку саморозпуску?

Відповідь: процес починається з Етапу І — Прийняття рішення:

- скликання вищого органу управління (Загальні збори або Конференція) відповідно до вашого Статуту;

- оформлення Протоколу, де обов’язково фіксуються:

обрання ліквідаційної комісії або ліквідатора (з ПІБ та РНОКПП);

строк для пред’явлення вимог кредиторами (від 2 до 6 місяців);

рішення про долю майна (пам’ятайте про статус неприбутковості: активи передаються іншим ГО або в бюджет).

Куди та в які терміни потрібно подати документи про початок припинення?

Відповідь: Це Етап ІІ — Державна реєстрація рішення про припинення. Ви маєте 3 робочих дні з дати підписання протоколу, щоб подати державному реєстратору:

- оригінал або нотаріальну копію рішення про припинення.

Результат: В ЄДР з'явиться статус — «в стані припинення».

Що робить ліквідаційна комісія під час очікування терміну від кредиторів?

Відповідь: на Етапі ІІІ комісія проводить внутрішню «ревізію»:

- письмово повідомляє відомих кредиторів;

- проводить інвентаризацію майна та звільняє працівників за процедурою КЗпП;

- проходить перевірки у ДПС та ПФУ для зняття з обліку;

- закриває всі банківські рахунки, крім одного ліквідаційного.

Які документи є фінальними для повного припинення організації?

Відповідь: на Етапі IV (Державна реєстрація припинення), коли всі розрахунки завершені, реєстратору подаються:

- заява (форма 4) про державну реєстрацію припинення;

- довідка з архівної установи про прийняття документів на тривале зберігання.

На що звернути особливу увагу, щоб не отримати відмову в реєстрації?

Важливі нюанси:

Кворум: перевірте, чи проголосовано за ліквідацію необхідною кількістю голосів (зазвичай 3/4, як визначено Статутом).

Підписи: переконайтеся, що підписи голови та секретаря на протоколі оформлені належним чином (перевірте вимогу щодо нотаріального засвідчення у вашому Статуті).

Актуальність форм: станом на 2026 рік обов'язково використовуйте заяву (форма 4), що діє з 01.11.2025, щоб уникнути повторної подачі!

