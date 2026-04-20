Припинення громадської організації — що треба знати
Відділ державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області роз’яснив питання щодо припинення громадської організації.
Що таке ліквідація громадської організації та чи є у неї правонаступники?
Відповідь: згідно зі ст. 104 Цивільного кодексу України, ліквідація (або саморозпуск) — це повне припинення діяльності юридичної особи. Головна особливість полягає у відсутності правонаступництва: усі права та обов’язки організації не переходять до інших осіб, а припиняються разом із нею.
Які першочергові кроки має зробити організація для початку саморозпуску?
Відповідь: процес починається з Етапу І — Прийняття рішення:
- скликання вищого органу управління (Загальні збори або Конференція) відповідно до вашого Статуту;
- оформлення Протоколу, де обов’язково фіксуються:
- обрання ліквідаційної комісії або ліквідатора (з ПІБ та РНОКПП);
- строк для пред’явлення вимог кредиторами (від 2 до 6 місяців);
- рішення про долю майна (пам’ятайте про статус неприбутковості: активи передаються іншим ГО або в бюджет).
Куди та в які терміни потрібно подати документи про початок припинення?
Відповідь: Це Етап ІІ — Державна реєстрація рішення про припинення. Ви маєте 3 робочих дні з дати підписання протоколу, щоб подати державному реєстратору:
- оригінал або нотаріальну копію рішення про припинення.
Результат: В ЄДР з'явиться статус — «в стані припинення».
Що робить ліквідаційна комісія під час очікування терміну від кредиторів?
Відповідь: на Етапі ІІІ комісія проводить внутрішню «ревізію»:
- письмово повідомляє відомих кредиторів;
- проводить інвентаризацію майна та звільняє працівників за процедурою КЗпП;
- проходить перевірки у ДПС та ПФУ для зняття з обліку;
- закриває всі банківські рахунки, крім одного ліквідаційного.
Які документи є фінальними для повного припинення організації?
Відповідь: на Етапі IV (Державна реєстрація припинення), коли всі розрахунки завершені, реєстратору подаються:
- заява (форма 4) про державну реєстрацію припинення;
- довідка з архівної установи про прийняття документів на тривале зберігання.
На що звернути особливу увагу, щоб не отримати відмову в реєстрації?
Важливі нюанси:
Кворум: перевірте, чи проголосовано за ліквідацію необхідною кількістю голосів (зазвичай 3/4, як визначено Статутом).
Підписи: переконайтеся, що підписи голови та секретаря на протоколі оформлені належним чином (перевірте вимогу щодо нотаріального засвідчення у вашому Статуті).
Актуальність форм: станом на 2026 рік обов'язково використовуйте заяву (форма 4), що діє з 01.11.2025, щоб уникнути повторної подачі!
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.