Прекращение общественной организации — что нужно знать

07:00, 20 апреля 2026
Украинцам разъяснили, какие документы являются финальными для полного прекращения организации.
Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области разъяснил вопрос о прекращении общественной организации.

Что такое ликвидация общественной организации и есть ли у нее правопреемники?

Ответ: согласно ст. 104 Гражданского кодекса Украины, ликвидация (или самороспуск) — это полное прекращение деятельности юридического лица. Главная особенность заключается в отсутствии правопреемства: все права и обязанности организации не переходят к другим лицам, а прекращаются вместе с ней.

Какие первоочередные шаги должна сделать организация для начала самороспуска?

Ответ: процесс начинается с Этапа I — Принятие решения:

созыв высшего органа управления (Общее собрание или Конференция) в соответствии с вашим Уставом;

оформление Протокола, где обязательно фиксируются:

  • избрание ликвидационной комиссии или ликвидатора (с ФИО и РНОКПП);
  • срок для предъявления требований кредиторами (от 2 до 6 месяцев);
  • решение о судьбе имущества (помните о статусе неприбыльности: активы передаются другим ОО или в бюджет).

Куда и в какие сроки нужно подать документы о начале прекращения?

Ответ: это Этап II — Государственная регистрация решения о прекращении. У вас есть 3 рабочих дня с даты подписания протокола, чтобы подать государственному регистратору:

оригинал или нотариальную копию решения о прекращении.

Результат: в ЕГР появится статус — «в состоянии прекращения».

Что делает ликвидационная комиссия во время ожидания срока от кредиторов?

Ответ: на Этапе III комиссия проводит внутреннюю «ревизию»:

письменно уведомляет известных кредиторов;

проводит инвентаризацию имущества и увольняет работников по процедуре КЗоТ;

проходит проверки в ГНС и ПФУ для снятия с учета;

закрывает все банковские счета, кроме одного ликвидационного.

Какие документы являются финальными для полного прекращения организации?

Ответ: на Этапе IV (Государственная регистрация прекращения), когда все расчеты завершены, регистратору подаются:

заявление (форма 4) о государственной регистрации прекращения;

справка из архивного учреждения о принятии документов на длительное хранение.

На что обратить особое внимание, чтобы не получить отказ в регистрации?

Важные нюансы:

Кворум: проверьте, проголосовано ли за ликвидацию необходимым количеством голосов (обычно 3/4, как определено Уставом).

Подписи: убедитесь, что подписи председателя и секретаря в протоколе оформлены надлежащим образом (проверьте требование о нотариальном удостоверении в вашем Уставе).

Актуальность форм: по состоянию на 2026 год обязательно используйте заявление (форма 4), действующее с 01.11.2025, чтобы избежать повторной подачи!

