Відстрочка від мобілізації в Україні – кому і на яких підставах її надають

Військовозобов’язаним нагадали, що відстрочка лише відтерміновує призов, але не скасовує його.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період надається військовозобов’язаним виключно на підставах, визначених статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.

Водночас відстрочка не скасовує можливість мобілізації назавжди, а лише тимчасово відтерміновує призов.

Обов’язковою умовою для оформлення є перебування на військовому обліку громадян України.

З 1 листопада 2025 року в Україні діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок. Зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів №560.

Вони передбачають:

автоматичне продовження частини відстрочок;

пріоритет оформлення через цифровий сервіс «Резерв+»;

можливість подання документів через ЦНАП замість ТЦК та СП.

Оформлення відстрочки через Резерв+

Наразі в застосунку «Резерв+» доступні 11 типів онлайн-відстрочок. Ними можуть скористатися:

особи з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дітей з інвалідністю;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I–II групи;

особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I–II групи;

ті, хто має батьків з інвалідністю I–II групи;

військовозобов’язані з дружиною або чоловіком та дитиною;

багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років за визначених умов);

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.

Оформлення через ЦНАП

Подати заяву через ЦНАП можуть ті, чий тип відстрочки ще не доступний у «Резерв+», або ті, хто не користується смартфоном чи має паперові документи та неповні дані в реєстрах.

Через ЦНАП можуть звернутися, зокрема:

опікуни та прийомні батьки дітей з інвалідністю або тяжкими хворобами;

особи, які здійснюють постійний догляд за родичами;

опікуни недієздатних осіб;

особи, які мають родичів з інвалідністю III групи (за окремих умов);

педагоги та наукові працівники у визначених випадках;

члени сімей загиблих або зниклих безвісти військових;

особи, незаконно позбавлені волі внаслідок агресії РФ;

військовозобов’язані до 25 років після базової підготовки;

військові, звільнені з полону.

Заява подається виключно особисто — представники не можуть робити це замість заявника.

Порядок подання документів і ухвалення рішення

До ЦНАП необхідно подати паспорт, РНОКПП та документи, що підтверджують підстави відстрочки. Можна подавати оригінали або нотаріально завірені копії.

Адміністратор сканує документи та передає їх до ТЦК та СП, який ухвалює рішення. У разі позитивного рішення інформація повертається до ЦНАП, а також відображається в «Резерв+».

Основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку.

У разі відмови заявник отримує повідомлення із зазначенням причин.

Автоматичне продовження відстрочок

Автоматично продовжуються відстрочки, підстави для яких підтверджуються державними реєстрами або не змінюються з часом.

Користувачі «Резерв+» отримують відповідні сповіщення про продовження у застосунку.

