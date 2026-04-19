Отсрочка от мобилизации в Украине – кому и на каких основаниях она предоставляется
Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период предоставляется военнообязанным исключительно на основаниях, определенных статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.
В то же время отсрочка не отменяет возможность мобилизации навсегда, а лишь временно откладывает призыв.
Обязательным условием для оформления является нахождение на воинском учете граждан Украины.
С 1 ноября 2025 года в Украине действует обновленный порядок оформления и продления отсрочек. Изменения внесены в постановление Кабинета Министров №560.
Они предусматривают:
- автоматическое продление части отсрочек;
- приоритет оформления через цифровой сервис «Резерв+»;
- возможность подачи документов через ЦНАП вместо ТЦК и СП.
Оформление отсрочки через «Резерв+»
В настоящее время в приложении «Резерв+» доступны 11 типов онлайн-отсрочек. Ими могут воспользоваться:
- лица с инвалидностью;
- временно негодные к службе;
- родители детей с инвалидностью;
- родители совершеннолетних детей с инвалидностью I–II группы;
- лица, имеющие супруга или супругу с инвалидностью I–II группы;
- те, у кого родители с инвалидностью I–II группы;
- военнообязанные с супругой или супругом и ребенком;
- родители многодетных семей (три и более детей до 18 лет при определенных условиях);
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты и аспиранты;
- сотрудники учреждений высшего и профессионального образования.
Оформление через ЦНАП
Подать заявление через ЦНАП могут те, чей тип отсрочки еще не доступен в «Резерв+», или те, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и неполные данные в реестрах.
Через ЦНАП могут обратиться, в частности:
- опекуны и приемные родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
- лица, осуществляющие постоянный уход за родственниками;
- опекуны недееспособных лиц;
- лица, имеющие родственников с инвалидностью III группы (при определенных условиях);
- педагоги и научные работники в определенных случаях;
- члены семей погибших или пропавших без вести военных;
- лица, незаконно лишенные свободы в результате агрессии РФ;
- военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки;
- военные, освобожденные из плена.
Заявление подается исключительно лично — представители не могут делать это вместо заявителя.
Порядок подачи документов и принятия решения
В ЦНАП необходимо подать паспорт, РНОКПП и документы, подтверждающие основания для отсрочки. Можно подавать оригиналы или нотариально заверенные копии.
Администратор сканирует документы и передает их в ТЦК и СП, который принимает решение. В случае положительного решения информация возвращается в ЦНАП, а также отображается в «Резерв+».
Основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в приложении.
В случае отказа заявитель получает уведомление с указанием причин.
Автоматическое продление отсрочек
Автоматически продлеваются отсрочки, основания для которых подтверждаются государственными реестрами или не изменяются со временем.
Пользователи «Резерв+» получают соответствующие уведомления о продлении в приложении.
