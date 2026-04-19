Отсрочка от мобилизации в Украине – кому и на каких основаниях она предоставляется

Военнообязанным напомнили, что отсрочка лишь откладывает призыв, но не отменяет его.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период предоставляется военнообязанным исключительно на основаниях, определенных статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

В то же время отсрочка не отменяет возможность мобилизации навсегда, а лишь временно откладывает призыв.

Обязательным условием для оформления является нахождение на воинском учете граждан Украины.

С 1 ноября 2025 года в Украине действует обновленный порядок оформления и продления отсрочек. Изменения внесены в постановление Кабинета Министров №560.

Они предусматривают:

автоматическое продление части отсрочек;

приоритет оформления через цифровой сервис «Резерв+»;

возможность подачи документов через ЦНАП вместо ТЦК и СП.

Оформление отсрочки через «Резерв+»

В настоящее время в приложении «Резерв+» доступны 11 типов онлайн-отсрочек. Ими могут воспользоваться:

лица с инвалидностью;

временно негодные к службе;

родители детей с инвалидностью;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I–II группы;

лица, имеющие супруга или супругу с инвалидностью I–II группы;

те, у кого родители с инвалидностью I–II группы;

военнообязанные с супругой или супругом и ребенком;

родители многодетных семей (три и более детей до 18 лет при определенных условиях);

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

сотрудники учреждений высшего и профессионального образования.

Оформление через ЦНАП

Подать заявление через ЦНАП могут те, чей тип отсрочки еще не доступен в «Резерв+», или те, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и неполные данные в реестрах.

Через ЦНАП могут обратиться, в частности:

опекуны и приемные родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

лица, осуществляющие постоянный уход за родственниками;

опекуны недееспособных лиц;

лица, имеющие родственников с инвалидностью III группы (при определенных условиях);

педагоги и научные работники в определенных случаях;

члены семей погибших или пропавших без вести военных;

лица, незаконно лишенные свободы в результате агрессии РФ;

военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки;

военные, освобожденные из плена.

Заявление подается исключительно лично — представители не могут делать это вместо заявителя.

Порядок подачи документов и принятия решения

В ЦНАП необходимо подать паспорт, РНОКПП и документы, подтверждающие основания для отсрочки. Можно подавать оригиналы или нотариально заверенные копии.

Администратор сканирует документы и передает их в ТЦК и СП, который принимает решение. В случае положительного решения информация возвращается в ЦНАП, а также отображается в «Резерв+».

Основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в приложении.

В случае отказа заявитель получает уведомление с указанием причин.

Автоматическое продление отсрочек

Автоматически продлеваются отсрочки, основания для которых подтверждаются государственными реестрами или не изменяются со временем.

Пользователи «Резерв+» получают соответствующие уведомления о продлении в приложении.

