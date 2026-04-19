Отсрочка от мобилизации в Украине – кому и на каких основаниях она предоставляется

14:54, 19 апреля 2026
Военнообязанным напомнили, что отсрочка лишь откладывает призыв, но не отменяет его.
Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период предоставляется военнообязанным исключительно на основаниях, определенных статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП.

В то же время отсрочка не отменяет возможность мобилизации навсегда, а лишь временно откладывает призыв.

Обязательным условием для оформления является нахождение на воинском учете граждан Украины.

С 1 ноября 2025 года в Украине действует обновленный порядок оформления и продления отсрочек. Изменения внесены в постановление Кабинета Министров №560.

Они предусматривают:

  • автоматическое продление части отсрочек;
  • приоритет оформления через цифровой сервис «Резерв+»;
  • возможность подачи документов через ЦНАП вместо ТЦК и СП.

Оформление отсрочки через «Резерв+»

В настоящее время в приложении «Резерв+» доступны 11 типов онлайн-отсрочек. Ими могут воспользоваться:

  • лица с инвалидностью;
  • временно негодные к службе;
  • родители детей с инвалидностью;
  • родители совершеннолетних детей с инвалидностью I–II группы;
  • лица, имеющие супруга или супругу с инвалидностью I–II группы;
  • те, у кого родители с инвалидностью I–II группы;
  • военнообязанные с супругой или супругом и ребенком;
  • родители многодетных семей (три и более детей до 18 лет при определенных условиях);
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты и аспиранты;
  • сотрудники учреждений высшего и профессионального образования.

Оформление через ЦНАП

Подать заявление через ЦНАП могут те, чей тип отсрочки еще не доступен в «Резерв+», или те, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и неполные данные в реестрах.

Через ЦНАП могут обратиться, в частности:

  • опекуны и приемные родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;
  • лица, осуществляющие постоянный уход за родственниками;
  • опекуны недееспособных лиц;
  • лица, имеющие родственников с инвалидностью III группы (при определенных условиях);
  • педагоги и научные работники в определенных случаях;
  • члены семей погибших или пропавших без вести военных;
  • лица, незаконно лишенные свободы в результате агрессии РФ;
  • военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки;
  • военные, освобожденные из плена.

Заявление подается исключительно лично — представители не могут делать это вместо заявителя.

Порядок подачи документов и принятия решения

В ЦНАП необходимо подать паспорт, РНОКПП и документы, подтверждающие основания для отсрочки. Можно подавать оригиналы или нотариально заверенные копии.

Администратор сканирует документы и передает их в ТЦК и СП, который принимает решение. В случае положительного решения информация возвращается в ЦНАП, а также отображается в «Резерв+».

Основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в приложении.

В случае отказа заявитель получает уведомление с указанием причин.

Автоматическое продление отсрочек

Автоматически продлеваются отсрочки, основания для которых подтверждаются государственными реестрами или не изменяются со временем.

Пользователи «Резерв+» получают соответствующие уведомления о продлении в приложении.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

