Припинення оренди землі: без яких документів реєстрацію не проведуть
Українцям роз’яснили ключові кроки для припинення права оренди земельної ділянки та перелік документів, які потрібно подати для державної реєстрації.
Зокрема, державна реєстрація припинення права оренди є обов’язковою, якщо таке право було оформлене до 2020 року. Це пов’язано з тим, що на той час Державний реєстр речових прав не мав функціоналу автоматичного припинення.
Для проведення реєстраційної дії необхідно подати основні документи — договір оренди земельної ділянки та додаткові угоди до нього (якщо вони укладалися). Також слід врахувати умови самого договору: якщо передбачено повернення ділянки орендодавцю за актом приймання-передачі, його також потрібно надати.
Окремо підкреслюється: навіть якщо у Державному реєстрі вже є сканкопії документів, цього недостатньо для припинення права оренди.
Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції та норм закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», заяву подають разом з оригіналами документів або належним чином засвідченими копіями. У разі неповного пакета документів заяву можуть залишити без руху.
Таким чином, чинне законодавство не дозволяє припиняти право оренди лише на підставі сканованих копій, що зберігаються в реєстрі — подання оригіналів є обов’язковим, вказують у Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.