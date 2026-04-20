Припинення оренди землі: без яких документів реєстрацію не проведуть

Що врахувати під час подання документів, щоб уникнути відмови.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям роз’яснили ключові кроки для припинення права оренди земельної ділянки та перелік документів, які потрібно подати для державної реєстрації.

Зокрема, державна реєстрація припинення права оренди є обов’язковою, якщо таке право було оформлене до 2020 року. Це пов’язано з тим, що на той час Державний реєстр речових прав не мав функціоналу автоматичного припинення.

Для проведення реєстраційної дії необхідно подати основні документи — договір оренди земельної ділянки та додаткові угоди до нього (якщо вони укладалися). Також слід врахувати умови самого договору: якщо передбачено повернення ділянки орендодавцю за актом приймання-передачі, його також потрібно надати.

Окремо підкреслюється: навіть якщо у Державному реєстрі вже є сканкопії документів, цього недостатньо для припинення права оренди.

Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції та норм закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», заяву подають разом з оригіналами документів або належним чином засвідченими копіями. У разі неповного пакета документів заяву можуть залишити без руху.

Таким чином, чинне законодавство не дозволяє припиняти право оренди лише на підставі сканованих копій, що зберігаються в реєстрі — подання оригіналів є обов’язковим, вказують у Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.