Прекращение аренды земли: без каких документов регистрацию не проведут

Что учесть при подаче документов, чтобы избежать отказа.

Украинцам разъяснили ключевые шаги для прекращения права аренды земельного участка и перечень документов, которые необходимо подать для государственной регистрации.

В частности, государственная регистрация прекращения права аренды является обязательной, если такое право было оформлено до 2020 года. Это связано с тем, что на тот момент Государственный реестр вещных прав не имел функционала автоматического прекращения.

Для проведения регистрационного действия необходимо подать основные документы — договор аренды земельного участка и дополнительные соглашения к нему (если они заключались). Также следует учитывать условия самого договора: если предусмотрен возврат участка арендодателю по акту приема-передачи, его также необходимо предоставить.

Отдельно подчеркивается: даже если в Государственном реестре уже есть сканкопии документов, этого недостаточно для прекращения права аренды.

В соответствии с разъяснением Министерства юстиции и нормами закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», заявление подается вместе с оригиналами документов или надлежащим образом заверенными копиями. В случае неполного пакета документов заявление может быть оставлено без движения.

Таким образом, действующее законодательство не позволяет прекращать право аренды только на основании сканированных копий, которые хранятся в реестре — подача оригиналов является обязательной, указывают в Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

