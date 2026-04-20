Українців готують до важкої зими — вирішальним стане рівень морозів

09:24, 20 квітня 2026
У Верховній Раді заявили, що наступний опалювальний сезон може бути складнішим за попередній.
Наступний опалювальний сезон може стати складнішим для українців, ніж попередній. Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

За його словами, багато залежатиме від погодних умов. Зокрема, найбільші ризики виникнуть у разі сильних морозів.

««Єдине, що можемо — молитися на погоду. Якщо буде 0…-5 °C, це буде вже трохи інший сценарій. Хоча й при 0…-5 °C сидіти без тепла теж не дуже здорово», — зазначив він у інтерв’ю КШДУ.

Водночас він дав зрозуміти, що ситуація взимку значною мірою залежатиме від температури повітря.

