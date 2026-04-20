Українців готують до важкої зими — вирішальним стане рівень морозів

У Верховній Раді заявили, що наступний опалювальний сезон може бути складнішим за попередній.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наступний опалювальний сезон може стати складнішим для українців, ніж попередній. Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

За його словами, багато залежатиме від погодних умов. Зокрема, найбільші ризики виникнуть у разі сильних морозів.

««Єдине, що можемо — молитися на погоду. Якщо буде 0…-5 °C, це буде вже трохи інший сценарій. Хоча й при 0…-5 °C сидіти без тепла теж не дуже здорово», — зазначив він у інтерв’ю КШДУ.

Водночас він дав зрозуміти, що ситуація взимку значною мірою залежатиме від температури повітря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.