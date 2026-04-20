Украинцев готовят к тяжелой зиме — решающим станет уровень морозов

В Верховной Раде заявили, что следующий отопительный сезон может быть сложнее предыдущего.

Следующий отопительный сезон может стать более сложным для украинцев, чем предыдущий. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

По его словам, многое будет зависеть от погодных условий. В частности, наибольшие риски возникнут в случае сильных морозов.

«Единственное, что можем — молиться на погоду. Если будет 0…-5 °C, это будет уже немного другой сценарий. Хотя и при 0…-5 °C сидеть без тепла тоже не очень здорово», — отметил он в интервью КШГУ.

В то же время он дал понять, что ситуация зимой в значительной степени будет зависеть от температуры воздуха.

