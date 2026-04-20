Бізнес переходить в онлайн: найбільше ФОПів відкривають у сфері торгівлі

10:17, 20 квітня 2026
Найбільший приріст підприємців зафіксовано у сфері онлайн-продажів.
У першому кварталі 2026 року в Україні зафіксували позитивну динаміку серед фізичних осіб-підприємців: кількість нових бізнесів перевищила кількість закритих на понад 11 тисяч. Такі дані випливають із Єдиного державного реєстру.

Загалом із січня по березень 63 920 українців зареєстрували власну справу, тоді як 52 623 підприємці припинили діяльність. Таким чином, чистий приріст становив 11 297 ФОПів, вказує Опендатабот.

Найбільше нових підприємців з’явилося у сфері роздрібної торгівлі поза магазинами — зокрема, йдеться про онлайн-продажі через соцмережі, платформи та месенджери. У цьому сегменті приріст склав 2 527 підприємців. Також значне зростання зафіксовано в освіті (+1 899), консалтингу (+1 230), сфері інших інформаційних послуг (+1 033) та бізнесі, пов’язаному з орендою нерухомості (+862).

Водночас у низці сфер кількість підприємців скоротилася. Найбільше — у роздрібній торгівлі на ринках і з лотків (-2 531), а також у неспеціалізованих магазинах (-1 062). Зменшення також зафіксували у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) та сфері телевізійного мовлення (-125).

У регіональному розрізі лідером за приростом підприємців став Київ — +1 826 нових ФОПів. Далі йдуть Львівська (+1 651), Дніпропетровська (+1 450), Київська (+1 159) та Одеська (+775) області.

Натомість скорочення кількості підприємців спостерігається переважно у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах. Найбільше — у Донецькій (-479), Херсонській (-224), Сумській (-204), Запорізькій (-97) та Луганській (-56) областях.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Захист МАФів: у законопроєкті побачили ризик втручання у повноваження влади

Законопроєкт спрямований на недопущення втрати робочих місць через демонтаж або переміщення МАФів.

Кримінальна відповідальність поліцейських за бездіяльність: аналіз судової практики та кадрових ризиків 2026 року

Де закінчується право на тактичний відступ і починається кримінальна бездіяльність.

Данило Гетманцев прогнозує ухвалення закону про позбавлення прокурорів спецпенсій у травні

Голова Комітету Верховної Ради погрожує обійти Погоджувальну раду, якщо депутати затягуватимуть із голосуванням за реформу прокурорських пенсій у травні.

Жінка заявила, що під тиском у реабілітаційному центрі передала майно: на чию сторону став Верховний Суд

Верховний Суд наголосив, що для недійсності правочину за статтею 231 ЦК України потрібні докази насильства, а не припущення про психологічний тиск.

4 млн гривень виплат: чому військові змушені судитися за власні гроші, а родини повертати допомогу

Держава перераховує кошти військовополонених їх сім’ям, щоб підтримати їх, але чи знають родичі, що ці кошти — не подарунок, а тимчасове утримання, яке доведеться повертати.

