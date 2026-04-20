Бізнес переходить в онлайн: найбільше ФОПів відкривають у сфері торгівлі

Найбільший приріст підприємців зафіксовано у сфері онлайн-продажів.

У першому кварталі 2026 року в Україні зафіксували позитивну динаміку серед фізичних осіб-підприємців: кількість нових бізнесів перевищила кількість закритих на понад 11 тисяч. Такі дані випливають із Єдиного державного реєстру.

Загалом із січня по березень 63 920 українців зареєстрували власну справу, тоді як 52 623 підприємці припинили діяльність. Таким чином, чистий приріст становив 11 297 ФОПів, вказує Опендатабот.

Найбільше нових підприємців з’явилося у сфері роздрібної торгівлі поза магазинами — зокрема, йдеться про онлайн-продажі через соцмережі, платформи та месенджери. У цьому сегменті приріст склав 2 527 підприємців. Також значне зростання зафіксовано в освіті (+1 899), консалтингу (+1 230), сфері інших інформаційних послуг (+1 033) та бізнесі, пов’язаному з орендою нерухомості (+862).

Водночас у низці сфер кількість підприємців скоротилася. Найбільше — у роздрібній торгівлі на ринках і з лотків (-2 531), а також у неспеціалізованих магазинах (-1 062). Зменшення також зафіксували у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) та сфері телевізійного мовлення (-125).

У регіональному розрізі лідером за приростом підприємців став Київ — +1 826 нових ФОПів. Далі йдуть Львівська (+1 651), Дніпропетровська (+1 450), Київська (+1 159) та Одеська (+775) області.

Натомість скорочення кількості підприємців спостерігається переважно у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах. Найбільше — у Донецькій (-479), Херсонській (-224), Сумській (-204), Запорізькій (-97) та Луганській (-56) областях.

