  1. В Украине

Бизнес переходит в онлайн: больше всего ФЛП открывают в сфере торговли

10:17, 20 апреля 2026
Наибольший прирост предпринимателей зафиксирован в сфере онлайн-продаж.
В первом квартале 2026 года в Украине зафиксировали положительную динамику среди физических лиц-предпринимателей: количество новых бизнесов превысило количество закрытых более чем на 11 тысяч. Такие данные следуют из Единого государственного реестра.

Всего с января по март 63 920 украинцев зарегистрировали собственное дело, тогда как 52 623 предпринимателя прекратили деятельность. Таким образом, чистый прирост составил 11 297 ФЛП, указывает Опендатабот.

Больше всего новых предпринимателей появилось в сфере розничной торговли вне магазинов — в частности, речь идет об онлайн-продажах через соцсети, платформы и мессенджеры. В этом сегменте прирост составил 2 527 предпринимателей. Также значительный рост зафиксирован в образовании (+1 899), консалтинге (+1 230), сфере других информационных услуг (+1 033) и бизнесе, связанном с арендой недвижимости (+862).

В то же время в ряде сфер количество предпринимателей сократилось. Больше всего — в розничной торговле на рынках и с лотков (-2 531), а также в неспециализированных магазинах (-1 062). Снижение также зафиксировали в ремонте бытовых вещей (-291), грузовых перевозках (-126) и сфере телевизионного вещания (-125).

В региональном разрезе лидером по приросту предпринимателей стал Киев — +1 826 новых ФОПов. Далее идут Львовская (+1 651), Днепропетровская (+1 450), Киевская (+1 159) и Одесская (+775) области.

В то же время сокращение количества предпринимателей наблюдается преимущественно в прифронтовых и временно оккупированных регионах. Больше всего — в Донецкой (-479), Херсонской (-224), Сумской (-204), Запорожской (-97) и Луганской (-56) областях.

