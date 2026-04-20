Напад на приміщення ТЦК у Калуші: суд відправив за ґрати третього зловмисника

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області завершив розгляд резонансної справи щодо штурму пункту збору на вулиці Чорновола, що в Калуші. Останнього учасника інциденту засудили до 1 року і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Події сталися у вересні минулого року під час мобілізаційних заходів. Група чоловіків застосувала силу до військових та пошкодила приміщення пункту, тимчасово зірвавши його роботу.

Суд встановив, що їхні дії суттєво перешкодили виконанню службових обов’язків у період воєнного стану: зокрема, було зірвано відправку мобілізованих і виконання окремих завдань.

Обвинувачений визнав провину, уклав угоду зі слідством і перерахував 100 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Також він має компенсувати понад 19 тисяч гривень витрат на експертизи. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Це рішення стало фінальним у справі: раніше інших учасників уже засудили - один отримав рік ув’язнення, інший - 4 роки за завдання тяжких травм.

