Нападение на помещение ТЦК в Калуше: суд отправил за решетку третьего злоумышленника

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области завершил рассмотрение резонансного дела о штурме пункта сбора на улице Чорновола в Калуше. Последнего участника инцидента приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

События произошли в сентябре прошлого года во время мобилизационных мероприятий. Группа мужчин применила силу к военным и повредила помещение пункта, временно сорвав его работу.

Суд установил, что их действия существенно помешали выполнению служебных обязанностей в период военного положения: в частности, была сорвана отправка мобилизованных и выполнение отдельных задач.

Обвиняемый признал вину, заключил соглашение со следствием и перечислил 100 тысяч гривен на поддержку ВСУ. Также он должен компенсировать более 19 тысяч гривен расходов на экспертизы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Это решение стало финальным в деле: ранее других участников уже осудили — один получил год лишения свободы, другой — 4 года за нанесение тяжких травм.

