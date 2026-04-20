  1. В Украине

Нападение на помещение ТЦК в Калуше: суд отправил за решетку третьего злоумышленника

12:23, 20 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области завершил рассмотрение резонансного дела о штурме пункта сбора на улице Чорновола в Калуше. Последнего участника инцидента приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

События произошли в сентябре прошлого года во время мобилизационных мероприятий. Группа мужчин применила силу к военным и повредила помещение пункта, временно сорвав его работу.

Суд установил, что их действия существенно помешали выполнению служебных обязанностей в период военного положения: в частности, была сорвана отправка мобилизованных и выполнение отдельных задач.

Обвиняемый признал вину, заключил соглашение со следствием и перечислил 100 тысяч гривен на поддержку ВСУ. Также он должен компенсировать более 19 тысяч гривен расходов на экспертизы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Это решение стало финальным в деле: ранее других участников уже осудили — один получил год лишения свободы, другой — 4 года за нанесение тяжких травм.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]