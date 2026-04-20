Росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія Бескрестнова керованим «шахедом»

У його будинок влучив реактивний дрон, житло зруйновано, сам він у лікарні.

Фото: Сергій Бескрестнов

Росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, відомого за позивним «Флеш». У стіну його будинку влетів керований дрон.

Він зазначив, що росіяни застосували реактивні безпілотники типу «шахед». Один із них влучив безпосередньо в його будинок, унаслідок чого житло зруйновано.

Бескрестнова зазнав ушкоджень і наразі перебуває в лікарні.

«Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Випустили 4 реактивних «шахеда».

Один керований реактивний «шахед» врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає.

Мене зачепило, але головне — я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить», — вказав він.

