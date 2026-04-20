  В Украине

Россияне пытались убить советника министра обороны Сергея Бескрестнова управляемым «шахедом»

11:08, 20 апреля 2026
В его дом попал реактивный дрон, жилье разрушено, сам он в больнице.
Фото: Сергей Бескрестнов
Россияне пытались убить советника министра обороны Сергея Бескрестнова, известного под позывным «Флеш». В стену его дома влетел управляемый дрон.

Он отметил, что россияне применили реактивные беспилотники типа «шахед». Один из них попал непосредственно в его дом, в результате чего жилье разрушено.

Бескрестнов получил повреждения и в настоящее время находится в больнице.

«Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Выпустили 4 реактивных “Шахеда”.

Один управляемый реактивный “Шахед” врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет.

Меня задело, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит», — указал он.

