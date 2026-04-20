Вдарив водія евакуатора та залишив непритомним на морозі: у Києві судитимуть фітнес-тренера

12:05, 20 квітня 2026
У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який на Печерську завдав тяжкі тілесні ушкодження водію евакуатора. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Конфлікт між 32-річним водієм, який працює фітнес-тренером, та 49-річним водієм евакуатора відбувся в лютому 2026 року.

Власник автомобіля Honda вимагав зняти машину з платформи евакуатора. В ході конфлікту він вдарив водія евакуатора в голову. Від удару чоловік впав та втратив свідомість, отримавши тяжку черепно-мозкову травму.

Непритомного водія евакуатора правопорушник взяв за комір та тягнув в бік, залишивши на асфальті на морозі – тоді температура повітря становила 14.5 градусів морозу. Після цього він залишив місце конфлікту.

За результатами досудового розслідування дії водія кваліфіковано як умисне тяжке тілесне ушкодження та завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч.1 ст. 121, ч.1 ст. 135 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавленні волі на строк до 8 років.

