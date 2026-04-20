Ударил водителя эвакуатора и оставил без сознания на морозе: в Киеве будут судить фитнес-тренера

Конфликт между 32-летним водителем, который работает фитнес-тренером, и 49-летним водителем эвакуатора произошел в феврале 2026 года.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который на Печерске нанес тяжкие телесные повреждения водителю эвакуатора. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Конфликт между 32-летним водителем, который работает фитнес-тренером, и 49-летним водителем эвакуатора произошел в феврале 2026 года.

Владелец автомобиля Honda требовал снять машину с платформы эвакуатора. В ходе конфликта он ударил водителя эвакуатора в голову. От удара мужчина упал и потерял сознание, получив тяжелую черепно-мозговую травму.

Бессознательного водителя эвакуатора правонарушитель взял за ворот и потащил в сторону, оставив на асфальте на морозе — тогда температура воздуха составляла 14,5 градуса мороза. После этого он покинул место конфликта.

По результатам досудебного расследования действия водителя квалифицированы как умышленное тяжкое телесное повреждение и заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

