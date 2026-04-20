  В Україні

20000 гривень за не перешкоджання роботі: на Волині затримали посадовця Держпродспоживслужби

16:20, 20 квітня 2026
За гроші посадовець обіцяв не встановлювати під час перевірок фактів порушень законодавства та не створювати підприємцю інших проблем у діяльності
Начальника одного з відділів Головного управління  Держпродспоживслужби у Волинській області викрили на хабарі. Гроші він вимагав та одержав за те, що не перешкоджатиме господарській діяльності підприємця. Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

Чиновника викрито одразу після того, як він, залучивши посередника, одержав 20 000 гривень від суб'єкта господарювання, який здійснює торгівлю в магазині на одній з АЗС в Луцькому районі.

«За ці кошти він обіцяв не встановлювати під час перевірок фактів порушень законодавства та не створювати підприємцю інших проблем у діяльності», - заявили у відомстві.

Під час обшуку в оселі чиновника вилучено мобільний телефон та інші речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Йому повідомлено про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди. Суд обрав підозрюваному запобіжний  захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, чиновника відсторонено від займаної посади та накладено арешт на його майно.

Встановлюється можлива причетність до незаконних дій інших посадових осіб ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.

Держпродспоживслужба

