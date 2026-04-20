20000 гривен за непрепятствование работе: на Волыни задержали чиновника Госпродпотребслужбы

Начальника одного из отделов Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области разоблачили на взятке. Деньги он требовал и получил за то, что не будет препятствовать хозяйственной деятельности предпринимателя. Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

Чиновника разоблачили сразу после того, как он, привлекая посредника, получил 20 000 гривен от субъекта хозяйствования, который осуществляет торговлю в магазине на одной из АЗС в Луцком районе.

«За эти средства он обещал не устанавливать во время проверок факты нарушений законодательства и не создавать предпринимателю других проблем в деятельности», — заявили в ведомстве.

Во время обыска в доме чиновника изъяты мобильный телефон и другие вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.

Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, чиновника отстранено от занимаемой должности и наложен арест на его имущество.

Устанавливается возможная причастность к незаконным действиям других должностных лиц Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области.

