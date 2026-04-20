  1. В Україні

Верховна Рада розгляне звільнення керівника патрульної поліції Євгенія Жукова після теракту в Києві

12:37, 20 квітня 2026
У парламенті хочуть заслухати очільника патрульної поліції та порушили питання його звільнення.
Верховна Рада розгляне звільнення керівника патрульної поліції Євгенія Жукова після теракту в Києві
Верховна Рада розгляне питання звільнення начальника Департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова.

Так, у паралменті зареєстрували проєкт постанови №15183, який передбачає виклик генерала поліції третього рангу Жукова на пленарне засідання. Документ також ініціює розгляд питання про його звільнення.

Перед цим Жуков оголосив про подання рапорту на відставку. Під час пресконференції він заявив, що ухвалив таке рішення як бойовий офіцер, вважаючи його справедливим після подій у столиці.

Йдеться про теракт, який стався ввечері 18 квітня в Голосіївському районі Києва. Озброєний карабіном чоловік убив п’ятьох людей на вулиці, після чого забарикадувався в супермаркеті «Велмарт». Там він застрелив ще одного заручника. Нападника ліквідували спецпризначенці під час штурму.

Наступного дня в мережі поширили відео, на якому двоє патрульних, прибувши на місце події, залишають його після звуків пострілів. Жуков назвав їхні дії «непрофесійними та недостойними», заявивши, що поліцейські не зорієнтувалися в ситуації та залишили поранених цивільних у небезпеці. Він також пообіцяв службове розслідування та відповідальність для керівників, які відповідають за цих працівників.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести перевірку дій патрульних, а генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття кримінального провадження.

Водночас голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що для Жукова можуть підібрати іншу посаду, ймовірно пов’язану з напрямом допомоги в умовах війни.

Національна поліція Верховна Рада України поліція теракт Київ патрульна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.

ЄСПЛ розглянув справу батька: матір вимагала одноосібної опіки й фактично «забрала» дітей, а суди не відреагували

ЄСПЛ оцінив, чи забезпечили суди оперативне реагування на зміну обставин у справі про опіку та захист сімейного життя.

Захист МАФів: у законопроєкті побачили ризик втручання у повноваження влади

Законопроєкт спрямований на недопущення втрати робочих місць через демонтаж або переміщення МАФів.

Кримінальна відповідальність поліцейських за бездіяльність: аналіз судової практики та кадрових ризиків 2026 року

Де закінчується право на тактичний відступ і починається кримінальна бездіяльність.

Данило Гетманцев прогнозує ухвалення закону про позбавлення прокурорів спецпенсій у травні

Голова Комітету Верховної Ради погрожує обійти Погоджувальну раду, якщо депутати затягуватимуть із голосуванням за реформу прокурорських пенсій у травні.

