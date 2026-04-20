Верховна Рада розгляне звільнення керівника патрульної поліції Євгенія Жукова після теракту в Києві

У парламенті хочуть заслухати очільника патрульної поліції та порушили питання його звільнення.

Верховна Рада розгляне питання звільнення начальника Департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова.

Так, у паралменті зареєстрували проєкт постанови №15183, який передбачає виклик генерала поліції третього рангу Жукова на пленарне засідання. Документ також ініціює розгляд питання про його звільнення.

Перед цим Жуков оголосив про подання рапорту на відставку. Під час пресконференції він заявив, що ухвалив таке рішення як бойовий офіцер, вважаючи його справедливим після подій у столиці.

Йдеться про теракт, який стався ввечері 18 квітня в Голосіївському районі Києва. Озброєний карабіном чоловік убив п’ятьох людей на вулиці, після чого забарикадувався в супермаркеті «Велмарт». Там він застрелив ще одного заручника. Нападника ліквідували спецпризначенці під час штурму.

Наступного дня в мережі поширили відео, на якому двоє патрульних, прибувши на місце події, залишають його після звуків пострілів. Жуков назвав їхні дії «непрофесійними та недостойними», заявивши, що поліцейські не зорієнтувалися в ситуації та залишили поранених цивільних у небезпеці. Він також пообіцяв службове розслідування та відповідальність для керівників, які відповідають за цих працівників.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести перевірку дій патрульних, а генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття кримінального провадження.

Водночас голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що для Жукова можуть підібрати іншу посаду, ймовірно пов’язану з напрямом допомоги в умовах війни.

