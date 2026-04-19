  1. В Україні

Керівник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку

16:59, 19 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Євген Жуков, керівник патрульної поліції, на тлі вчорашніх дій поліціянтів подав у відставку.
Керівник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку
Фото: patrolpolice.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков з позивним «Маршал» подав у відставку. Про це він сказав під час брифінгу 19 квітня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Це відбулося після того, два співробітника поліції покинули місце теракту у Києві 18 квітня.

«Я як офіцер, як бойовий офіцер, прийняв рішення подати рапорт на звільнення мене з займаної посади начальнику департаменту патрульної поліції України», - заявив він.

Жуков також прокоментував дії патрульних під час стрілянини. За його словами, вони вчинили непрофесійно та недостойно.

«Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками у цих двох поліцейських», - сказав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після вчорашнього теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про початок службового розслідування. А Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановить законність дій поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]