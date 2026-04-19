Керівник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку

Євген Жуков, керівник патрульної поліції, на тлі вчорашніх дій поліціянтів подав у відставку.

Начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков з позивним «Маршал» подав у відставку. Про це він сказав під час брифінгу 19 квітня.

Це відбулося після того, два співробітника поліції покинули місце теракту у Києві 18 квітня.

«Я як офіцер, як бойовий офіцер, прийняв рішення подати рапорт на звільнення мене з займаної посади начальнику департаменту патрульної поліції України», - заявив він.

Жуков також прокоментував дії патрульних під час стрілянини. За його словами, вони вчинили непрофесійно та недостойно.

«Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками у цих двох поліцейських», - сказав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після вчорашнього теракту у Києві, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не вживаючи заходів для нейтралізації нападника. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про початок службового розслідування. А Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановить законність дій поліції.

