Руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку

16:59, 19 апреля 2026
Евгений Жуков, руководитель патрульной полиции, на фоне вчерашних действий полицейских подал в отставку.
Фото: patrolpolice.gov.ua
Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков с позывным «Маршал» подал в отставку. Об этом он сообщил во время брифинга 19 апреля.

Это произошло после того, как двое сотрудников полиции покинули место теракта в Киеве 18 апреля.

«Я как офицер, как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение меня с занимаемой должности начальнику департамента патрульной полиции Украины», — заявил он.

Жуков также прокомментировал действия патрульных во время стрельбы. По его словам, они поступили непрофессионально и недостойно.

«Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей. Очень позорный случай. Служебное расследование будет проведено, и все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских», — сказал он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после вчерашнего теракта в Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не предпринимая мер для нейтрализации нападавшего. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о начале служебного расследования. А Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что следствие установит законность действий полиции.

