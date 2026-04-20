  1. В Украине

Верховная Рада рассмотрит увольнение руководителя патрульной полиции Евгения Жукова после теракта в Киеве

12:37, 20 апреля 2026
В парламенте хотят заслушать руководителя патрульной полиции и подняли вопрос о его увольнении.
Верховная Рада рассмотрит вопрос увольнения начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова.

Так, в парламенте зарегистрировали проект постановления №15183, который предусматривает вызов генерала полиции третьего ранга Жукова на пленарное заседание. Документ также инициирует рассмотрение вопроса о его увольнении.

Перед этим Жуков объявил о подаче рапорта на увольнение. Во время пресс-конференции он заявил, что принял такое решение как «боевой офицер», считая его справедливым после событий в столице.

Речь идет о теракте, который произошел вечером 18 апреля в Голосеевском районе Киева. Вооруженный карабином мужчина убил пятерых людей на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». Там он застрелил еще одного заложника. Нападавшего ликвидировали спецподразделения во время штурма.

На следующий день в сети распространили видео, на котором двое патрульных, прибыв на место происшествия, покидают его после звуков выстрелов. Жуков назвал их действия «непрофессиональными и недостойными», заявив, что полицейские плохо сориентировались в ситуации и оставили раненых гражданских людей в опасности. Он также пообещал служебное расследование и ответственность для руководителей, которые являются начальниками этих сотрудников.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил провести проверку действий патрульных, а генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.

В то же время глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что для Жукова могут подобрать другую должность, возможно, связанную с направлением помощи в условиях войны.

Фейк в мессенджере: как Верховный Суд обязывает опровергать недостоверную информацию в Telegram

Верховный Суд подтвердил, что за распространение недостоверных постов придется не только платить за моральный ущерб, но и публиковать официальное опровержение.

ЕСПЧ рассмотрел дело отца: мать требовала единоличной опеки и фактически «забрала» детей, а суды не отреагировали

ЕСПЧ оценил, обеспечили ли суды оперативное реагирование на изменение обстоятельств в деле об опеке и защите семейной жизни.

Защита МАФов: в законопроекте увидели риск вмешательства в полномочия власти

Законопроект направлен на недопущение потери рабочих мест из-за демонтажа или перемещения МАФов.

Уголовная ответственность полицейских за бездействие: анализ судебной практики и кадровых рисков 2026 года

Где заканчивается право на тактический отступление и начинается уголовное бездействие.

Даниил Гетманцев прогнозирует принятие закона о лишении прокуроров спецпенсий в мае

Председатель Комитета Верховной Рады угрожает обойти Согласительный совет, если депутаты будут затягивать с голосованием за реформу прокурорских пенсий в мае.

