Верховная Рада рассмотрит увольнение руководителя патрульной полиции Евгения Жукова после теракта в Киеве

Верховная Рада рассмотрит вопрос увольнения начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова.

Так, в парламенте зарегистрировали проект постановления №15183, который предусматривает вызов генерала полиции третьего ранга Жукова на пленарное заседание. Документ также инициирует рассмотрение вопроса о его увольнении.

Перед этим Жуков объявил о подаче рапорта на увольнение. Во время пресс-конференции он заявил, что принял такое решение как «боевой офицер», считая его справедливым после событий в столице.

Речь идет о теракте, который произошел вечером 18 апреля в Голосеевском районе Киева. Вооруженный карабином мужчина убил пятерых людей на улице, после чего забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». Там он застрелил еще одного заложника. Нападавшего ликвидировали спецподразделения во время штурма.

На следующий день в сети распространили видео, на котором двое патрульных, прибыв на место происшествия, покидают его после звуков выстрелов. Жуков назвал их действия «непрофессиональными и недостойными», заявив, что полицейские плохо сориентировались в ситуации и оставили раненых гражданских людей в опасности. Он также пообещал служебное расследование и ответственность для руководителей, которые являются начальниками этих сотрудников.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил провести проверку действий патрульных, а генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.

В то же время глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что для Жукова могут подобрать другую должность, возможно, связанную с направлением помощи в условиях войны.