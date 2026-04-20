РАУ розкритикувала рішення ВРП про «захист» члена ради як не передбачений законом імунітет

Рада суддів України виклала позицію щодо захисту адвокатської таємниці.

Рада суддів України (РСУ) направила до Національної асоціації адвокатів України лист від 15.04.2026 № РС-251/26, у якому виклала позицію щодо дотримання конституційних гарантій незалежності адвокатури та недопущення втручання в адвокатську таємницю.

Як повідомили у НААУ, підставою для інституційного обговорення стали обставини участі адвоката Олександра Віхрова у конкурсних процедурах на посаду судді. Під час співбесіди у Вищій раді правосуддя член ВРП Роман Маселко, який також має статус адвоката, вимагав надання документів і матеріалів з адвокатського досьє, а також пояснень щодо договору з клієнтом. У зв’язку з цим РАУ (Рада суддів України ) заявила про втручання в адвокатську діяльність і звернулася зі скаргами.

У відповідь ВРП ухвалила рішення про забезпечення незалежності свого члена у зв’язку з діями органів адвокатського самоврядування. Рада адвокатів України розцінила це як створення не передбаченого законом імунітету та звуження гарантій незалежності адвокатури.

У РСУ зазначили, що взяли до уваги порушені питання та підтримують необхідність неухильного дотримання гарантій незалежності адвокатури, а також захисту адвокатської таємниці як складової права на правничу допомогу.

Також у РСУ погодилися, що незалежність адвокатури та незалежність судової влади є взаємопов’язаними елементами функціонування правової держави, а дотримання гарантій кожної з цих інституцій є запорукою забезпечення права на справедливий суд.

Водночас, відзначили в органі суддівського самоврядування, з огляду на засади інституційної незалежності органів у системі правосуддя та етичні стандарти, РСУ не наділена повноваженнями надавати оцінку актам ВРП. Це також пояснили необхідністю забезпечення поваги до конституційного статусу цього органу.

Окремо в Раді суддів зауважили, що забезпечення належного балансу між повноваженнями органів у системі правосуддя значною мірою залежить від професійного рівня, доброчесності та незалежності членів таких органів.

Відтак, у НААУ вказали, що РСУ запропонувала РАУ провести конкурсні процедури в межах реалізації своїх повноважень щодо формування складу Вищої ради правосуддя за квотою адвокатури, приділивши особливу увагу висуненню кандидатів, здатних послідовно відстоювати конституційні гарантії незалежності адвокатури, додержання адвокатської таємниці та прав людини загалом.

Також Рада суддів ініціювала двосторонню робочу зустріч із РАУ для обговорення порушених у зверненні питань та напрацювання узгоджених підходів, спрямованих на зміцнення гарантій незалежності правничих професій і забезпечення верховенства права.

При цьому орган суддівського самоврядування підтвердив готовність до подальшого конструктивного інституційного діалогу з інститутом адвокатури.

