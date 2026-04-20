РАУ раскритиковала решение ВСП о «защите» члена совета как не предусмотренный законом иммунитет

Совет судей Украины изложил позицию относительно защиты адвокатской тайны.

Совет судей Украины (РСУ) направил в Национальную ассоциацию адвокатов Украины письмо от 15.04.2026 № РС-251/26, в котором изложил позицию относительно соблюдения конституционных гарантий независимости адвокатуры и недопущения вмешательства в адвокатскую тайну.

Как сообщили в НААУ, основанием для институционального обсуждения стали обстоятельства участия адвоката Александра Вихрова в конкурсных процедурах на должность судьи. Во время собеседования в Высшем совете правосудия член ВСП Роман Маселко, который также имеет статус адвоката, требовал предоставления документов и материалов из адвокатского досье, а также пояснений относительно договора с клиентом. В связи с этим РАУ (Совет судей Украины) заявила о вмешательстве в адвокатскую деятельность и обратилась с жалобами.

В ответ ВСП принял решение об обеспечении независимости своего члена в связи с действиями органов адвокатского самоуправления. Совет адвокатов Украины расценил это как создание не предусмотренного законом иммунитета и сужение гарантий независимости адвокатуры.

В РСУ отметили, что приняли во внимание поднятые вопросы и поддерживают необходимость неукоснительного соблюдения гарантий независимости адвокатуры, а также защиты адвокатской тайны как составной части права на правовую помощь.

Также в РСУ согласились, что независимость адвокатуры и независимость судебной власти являются взаимосвязанными элементами функционирования правового государства, а соблюдение гарантий каждой из этих институций является залогом обеспечения права на справедливый суд.

В то же время в органе судейского самоуправления отметили, что с учетом принципов институциональной независимости органов в системе правосудия и этических стандартов РСУ не наделена полномочиями давать оценку актам ВСП. Это также объяснили необходимостью соблюдения уважения к конституционному статусу этого органа.

Отдельно в Совете судей подчеркнули, что обеспечение надлежащего баланса между полномочиями органов в системе правосудия во многом зависит от профессионального уровня, добропорядочности и независимости членов таких органов.

В связи с этим в НААУ указали, что в РСУ предложили РАУ провести конкурсные процедуры в рамках реализации своих полномочий по формированию состава Высшего совета правосудия по адвокатской квоте, уделив особое внимание выдвижению кандидатов, способных последовательно отстаивать конституционные гарантии независимости адвокатуры, соблюдение адвокатской тайны и прав человека в целом.

Также Совет судей инициировал двустороннюю рабочую встречу с РАУ для обсуждения поднятых в обращении вопросов и выработки согласованных подходов, направленных на укрепление гарантий независимости правовых профессий и обеспечение верховенства права.

При этом орган судейского самоуправления подтвердил готовность к дальнейшему конструктивному институциональному диалогу с институтом адвокатуры.

