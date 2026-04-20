  1. В Україні

Шахраї розсилають фейкові листи від імені Кирила Буданова – Офіс Президента

13:43, 20 квітня 2026
В ОП попередили про шахраїв, які розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу Президента.
В Україні зафіксовано хвилю шахрайських розсилок, у яких зловмисники видають себе за керівника Офісу Президента України Кирила Буданова. В ОП закликають отримувачів листів бути уважними та перевіряти адреси відправників електронної пошти.

За інформацією, нещодавно подібного листа отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У повідомленні містилося звернення з проханням нібито від керівника Офісу Президента «надати активну медійну та інформаційну підтримку» для повернення українських громадян на батьківщину.

Зазначається, що лист був надісланий не з офіційної адреси, а зі скриньки на комерційному поштовому сервісі: [email protected]. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову.

 В ОП зазначили, що усі матеріали щодо інциденту передано до правоохоронних органів для подальшого реагування.

