Мошенники рассылают фейковые письма от имени Кирилла Буданова — Офис Президента

В ОП предупредили о мошенниках, рассылающих фейковые письма от имени руководителя Офиса Президента.

В Украине зафиксирована волна мошеннических рассылок, в которых злоумышленники выдают себя за руководителя Офиса Президента Украины Кирилла Буданова. В ОП призывают получателей писем быть внимательными и проверять адреса отправителей электронной почты.

По информации, недавно подобное письмо получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас. В сообщении содержалось обращение с просьбой якобы от руководителя Офиса Президента «оказать активную медийную и информационную поддержку» для возвращения украинских граждан на родину.

Отмечается, что письмо было отправлено не с официального адреса, а с почтового ящика на коммерческом сервисе: [email protected]. Под письмом стоит подпись, которая не принадлежит Кириллу Буданову.

В ОП подчеркнули, что все материалы по инциденту переданы в правоохранительные органы для дальнейшего реагирования.

