Meest Пошта підвищує тарифи – скільки коштуватиме доставка

Компанія переглянула вартість відправлень через зростання витрат на логістику.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Meest ПОШТА повідомила про зміну вартості доставки по Україні з 20 квітня 2026 року. Рішення пояснюють зростанням витрат на ключові складові логістики, зокрема паливо, а також обслуговування інфраструктури, технічну підтримку та партнерські сервіси.

У компанії зазначають, що коригування тарифів є необхідним для забезпечення стабільної роботи сервісу, збереження якості доставки та передбачуваності для клієнтів в умовах зміни економічної ситуації.

Оновлення стосується основної тарифної сітки та передбачає помірне підвищення вартості залежно від ваги й формату відправлення. При цьому вагові діапазони, логіка розрахунку ціни та основні умови обслуговування залишаються без змін.

Зокрема, компанія зберігає безкоштовне повернення відправлень вагою до 30 кг у разі відмови отримувача, а також надає безкоштовні пакувальні матеріали у визначених форматах.

Окремо в оновлених тарифах враховано специфіку деяких категорій відправлень. Для палет запроваджено окремий тариф у межах обласного центру, що дозволило знизити вартість локальної доставки у цьому сегменті.

У середньому вартість доставки для стандартних посилок зросте на 10–20 грн залежно від ваги та формату. Водночас ключові вагові категорії — до 2 кг і до 5 кг — залишаються у конкурентному ціновому діапазоні.

Оновлені тарифи для популярних категорій становитимуть:

документи — 60 грн у межах міста та 65–70 грн між містами;

посилки до 2 кг — 60 грн у межах міста та 75–80 грн між містами;

посилки до 5 кг — 95 грн у межах міста та 100–110 грн між містами.

Кінцева вартість залежить від формату доставки — у відділення або поштомат.

Також компанія зберігає знижку 10% на доставку при оформленні відправлень через мобільний застосунок Meest ПОШТА, що дозволяє частково компенсувати підвищення тарифів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.