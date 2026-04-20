Meest Почта повышает тарифы — сколько будет стоить доставка

Компания Meest ПОШТА сообщила об изменении стоимости доставки по Украине с 20 апреля 2026 года. Решение объясняют ростом расходов на ключевые составляющие логистики, в частности топливо, а также обслуживание инфраструктуры, техническую поддержку и партнерские сервисы.

В компании отмечают, что корректировка тарифов необходима для обеспечения стабильной работы сервиса, сохранения качества доставки и предсказуемости для клиентов в условиях изменения экономической ситуации.

Обновление касается основной тарифной сетки и предусматривает умеренное повышение стоимости в зависимости от веса и формата отправления. При этом весовые диапазоны, логика расчета цены и основные условия обслуживания остаются без изменений.

В частности, компания сохраняет бесплатный возврат отправлений весом до 30 кг в случае отказа получателя, а также предоставляет бесплатные упаковочные материалы в определенных форматах.

Отдельно в обновленных тарифах учтена специфика некоторых категорий отправлений. Для палет введен отдельный тариф в пределах областного центра, что позволило снизить стоимость локальной доставки в этом сегменте.

В среднем стоимость доставки для стандартных посылок вырастет на 10–20 грн в зависимости от веса и формата. В то же время ключевые весовые категории — до 2 кг и до 5 кг — остаются в конкурентном ценовом диапазоне.

Обновленные тарифы для популярных категорий составят:

документы — 60 грн в пределах города и 65–70 грн между городами;

посылки до 2 кг — 60 грн в пределах города и 75–80 грн между городами;

посылки до 5 кг — 95 грн в пределах города и 100–110 грн между городами.

Окончательная стоимость зависит от формата доставки — в отделение или почтомат.

Также компания сохраняет скидку 10% на доставку при оформлении отправлений через мобильное приложение Meest ПОШТА, что позволяет частично компенсировать повышение тарифов.

