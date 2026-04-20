У ЗСУ відмовилися від паперової «Форми 100» – запрацювала електронна картка пораненого

16:20, 20 квітня 2026
Нова система MedEvac дозволяє фіксувати дані про поранення та допомогу в режимі реального часу — від поля бою до шпиталю.
У ЗСУ замінили паперову «Форму 100» на електронну первинну медичну картку (еПМК). Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зміни відбуваються в межах впровадження цифрової системи MedEvac у Медичних силах ЗСУ, яка має підвищити ефективність надання допомоги пораненим на всіх етапах медичної евакуації.

Раніше «Форма 100» використовувалася як первинна медична картка пораненого військовослужбовця. У ній фіксували обставини отримання травми, час накладання турнікета та обсяг наданої допомоги.

Тепер ці дані вносяться до електронної первинної медичної картки, яка функціонує в застосунку MedEvac. Система дозволяє фіксувати інформацію про поранення та надану допомогу на всіх етапах — від місця бойових дій до медичного закладу — відповідно до стандартів НАТО.

У Генштабі зазначають, що використання еПМК спрощує роботу медичного персоналу, забезпечує оперативне внесення даних і безперервність інформації про стан пораненого під час евакуації.

ЗСУ військові лікарняні

