В ВСУ отказались от бумажной «Формы 100» — заработала электронная карточка раненого

Новая система MedEvac позволяет фиксировать данные о ранениях и оказанной помощи в режиме реального времени — от поля боя до госпиталя.

В ВСУ заменили бумажную «Форму 100» на электронную первичную медицинскую карту (еПМК). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Изменения происходят в рамках внедрения цифровой системы MedEvac в Медицинских силах ВСУ, которая должна повысить эффективность оказания помощи раненым на всех этапах медицинской эвакуации.

Ранее «Форма 100» использовалась в качестве первичной медицинской карты раненого военнослужащего. В ней фиксировались обстоятельства получения травмы, время наложения турникеты и объем оказанной помощи.

Теперь эти данные вносятся в электронную первичную медицинскую карту, которая функционирует в приложении MedEvac. Система позволяет фиксировать информацию о ранении и оказанной помощи на всех этапах — от места боевых действий до медицинского учреждения — в соответствии со стандартами НАТО.

В Генштабе отмечают, что использование электронной первичной медицинской карты упрощает работу медицинского персонала, обеспечивает оперативное внесение данных и непрерывность информации о состоянии раненого во время эвакуации.

