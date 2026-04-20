В Одесі озброєний чоловік погрожував перехожим і травмував дитину — поліція

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними поліції, погрожував громадянам ножем і завдав тілесних ушкоджень дитині. Про це повідомили в патрульній поліції.

Повідомлення про агресивну поведінку чоловіка на вулиці надійшло на лінію 102.

Як вказано у повідомленні поліції, постраждалу дитину госпіталізували медики швидкої допомоги. Чоловіка виявили на території приватного домоволодіння.

Під час спілкування він, за словами правоохоронців, поводився агресивно, мав ознаки алкогольного сп’яніння та продовжував висловлювати погрози. Відтак, його затримали із застосуванням фізичної сили та кайданків.

Також поліція встановила, що затриманий перебуває у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину. Його передали представникам Військової служби правопорядку.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

