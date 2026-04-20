  1. В Україні

В Одесі озброєний чоловік погрожував перехожим і травмував дитину — поліція

22:00, 20 квітня 2026
Постраждалу дитину госпіталізували медики швидкої допомоги.
В Одесі озброєний чоловік погрожував перехожим і травмував дитину — поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними поліції, погрожував громадянам ножем і завдав тілесних ушкоджень дитині. Про це повідомили в патрульній поліції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Повідомлення про агресивну поведінку чоловіка на вулиці надійшло на лінію 102.

Як вказано у повідомленні поліції, постраждалу дитину госпіталізували медики швидкої допомоги. Чоловіка виявили на території приватного домоволодіння.

Під час спілкування він, за словами правоохоронців, поводився агресивно, мав ознаки алкогольного сп’яніння та продовжував висловлювати погрози. Відтак, його затримали із застосуванням фізичної сили та кайданків.

Також поліція встановила, що затриманий перебуває у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину. Його передали представникам Військової служби правопорядку.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

поліція Одеса затримання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Зброя для цивільних: де закінчується право на захист і починається кримінальна відповідальність

Відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

Нардеп Ігор Фріс повідомив про готовність депутатів повернутися до законопроєкту про зброю

Нардеп анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.

ККС ініціював відступ від позиції ВП ВС щодо правової природи корпоративних рішень

Щоб розібратися у правовій природі рішення загальних зборів учасників, ККС  відправив справу на Велику Палату.

Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.

