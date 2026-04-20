В Одессе вооруженный мужчина угрожал прохожим и ранил ребенка — полиция

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который, по данным полиции, угрожал гражданам ножом и нанес телесные повреждения ребенку. Об этом сообщили в патрульной полиции.

Сообщение об агрессивном поведении мужчины на улице поступило на линию 102.

Как указано в сообщении полиции, пострадавшего ребенка госпитализировали медики скорой помощи. Мужчину обнаружили на территории частного домовладения.

Во время общения он, по словам правоохранителей, вел себя агрессивно, имел признаки алкогольного опьянения и продолжал высказывать угрозы. В связи с этим его задержали с применением физической силы и наручников.

Также полиция установила, что задержанный находится в статусе лица, самовольно оставившего воинскую часть. Его передали представителям Военной службы правопорядка.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.