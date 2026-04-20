Чи можна продати квартиру, якщо вона оформлена на дитину

Без дозволу органів опіки угоду не проведуть — навіть якщо батьки згодні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Будь-які угоди з нерухомістю, у яких фігурують інтереси дітей, перебувають під суворим контролем держави. Йдеться про продаж, дарування, обмін житла чи інші правочини — у таких випадках закон передусім захищає права дитини.

Держава гарантує захист прав дитини

У Мін’юсті нагадують: відповідно до статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», держава забезпечує охорону прав та інтересів дітей під час будь-яких операцій із нерухомим майном, включно з об’єктами незавершеного будівництва та майбутньою нерухомістю.

Ключовий принцип — права дитини не можуть бути звужені або обмежені. Тобто жодна угода не повинна погіршувати її житлові умови чи майнове становище.

Без дозволу — жодних угод

Якщо дитина є власником житла або має право користування ним, укласти будь-який договір без попереднього дозволу органів опіки та піклування неможливо. Такий дозвіл надається лише після перевірки, яка може тривати до одного місяця.

Під час розгляду органи опіки оцінюють, чи не порушуються інтереси дитини та чи зберігається її право на житло. Якщо існують ризики, у дозволі можуть відмовити і навіть ініціювати заборону на відчуження майна.

Які обмеження діють для батьків

Закон чітко визначає: батьки або опікуни не мають права самостійно розпоряджатися майном дитини у важливих питаннях. Зокрема, без дозволу органів опіки вони не можуть відмовитися від майнових прав дитини, укладати угоди щодо житла, землі чи іншого цінного майна, а також брати зобов’язання від її імені.

Крім того, у більшості випадків необхідна згода обох батьків. Якщо один із них укладає угоду без відома іншого, це може стати підставою для її оскарження в суді.

Роль нотаріуса

Під час посвідчення договорів нотаріус обов’язково перевіряє, чи є дозвіл органів опіки та піклування. Без цього документу угоду не можуть ані посвідчити, ані зареєструвати.

Окремо встановлюється і дієздатність дитини: до 14 років вона є малолітньою і має обмежені права, а з 14 до 18 років — неповнолітньою з частковою самостійністю у прийнятті рішень.

Чому це важливо

Фактично закон створює багаторівневий механізм захисту, який не дозволяє дорослим ухвалювати рішення щодо нерухомості на шкоду дитині. Контроль з боку держави, обов’язкові дозволи та участь нотаріуса мають запобігти втраті житла або майнових прав неповнолітніх.

У Мін’юсті наголошують: навіть якщо угода здається формально правильною, без урахування інтересів дитини вона не матиме юридичної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.