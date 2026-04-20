Можно ли продать квартиру, если она оформлена на ребенка

Без разрешения органов опеки сделку не проведут — даже если родители согласны.

Любые сделки с недвижимостью, в которых фигурируют интересы детей, находятся под строгим контролем государства. Речь идет о продаже, дарении, обмене жилья или других сделках — в таких случаях закон прежде всего защищает права ребенка.

Государство гарантирует защиту прав ребенка

В Минюсте напоминают: в соответствии со статьей 12 Закона Украины «Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей», государство обеспечивает охрану прав и интересов детей при любых операциях с недвижимым имуществом, включая объекты незавершенного строительства и будущую недвижимость.

Ключевой принцип — права ребенка не могут быть сужены или ограничены. То есть ни одна сделка не должна ухудшать его жилищные условия или имущественное положение.

Без разрешения — никаких сделок

Если ребенок является собственником жилья или имеет право пользования им, заключить любой договор без предварительного разрешения органов опеки и попечительства невозможно. Такое разрешение предоставляется только после проверки, которая может длиться до одного месяца.

В ходе рассмотрения органы опеки оценивают, не нарушаются ли интересы ребенка и сохраняется ли его право на жилье. Если существуют риски, в разрешении могут отказать и даже инициировать запрет на отчуждение имущества.

Какие ограничения действуют для родителей

Закон четко определяет: родители или опекуны не имеют права самостоятельно распоряжаться имуществом ребенка в важных вопросах. В частности, без разрешения органов опеки они не могут отказаться от имущественных прав ребенка, заключать сделки в отношении жилья, земли или другого ценного имущества, а также брать обязательства от его имени.

Кроме того, в большинстве случаев требуется согласие обоих родителей. Если один из них заключает сделку без ведома другого, это может стать основанием для ее оспаривания в суде.

Роль нотариуса

При удостоверении договоров нотариус обязательно проверяет наличие разрешения органов опеки и попечительства. Без этого документа сделку не могут ни удостоверить, ни зарегистрировать.

Отдельно определяется и дееспособность ребенка: до 14 лет он считается малолетним и имеет ограниченные права, а с 14 до 18 лет — несовершеннолетним с частичной самостоятельностью в принятии решений.

Почему это важно

Фактически закон создает многоуровневый механизм защиты, который не позволяет взрослым принимать решения в отношении недвижимости в ущерб ребенку. Контроль со стороны государства, обязательные разрешения и участие нотариуса должны предотвратить потерю жилья или имущественных прав несовершеннолетних.

В Минюсте подчеркивают: даже если сделка кажется формально правильной, без учета интересов ребенка она не будет иметь юридической силы.

