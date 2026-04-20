Виїзд на постійне проживання: без якої довідки кордон не перетнути

23:12, 20 квітня 2026
Що потрібно зробити в податковій перед виїздом на ПМП, щоб не отримати відмову.
Українці, які планують виїзд за кордон на постійне місце проживання, повинні заздалегідь врегулювати податкові питання. Йдеться насамперед про подання декларації про доходи та отримання спеціальної довідки від податкової служби.

Коли подавати декларацію

Як пояснюють у податковій службі, громадяни-резиденти зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду за кордон.

Після цього податкова служба має до 30 днів, щоб перевірити дані, визначити податкові зобов’язання та підтвердити їхню сплату.

Навіщо потрібна довідка

За результатами перевірки видається довідка про:

  • сплату податків або
  • відсутність податкових зобов’язань.

Цей документ є обов’язковим під час перетину митного кордону. Саме він підтверджує, що особа виконала свої податкові обов’язки перед державою.

Як отримати документ

Довідку видають безкоштовно на підставі заяви платника податків. Подати її можна:

  • особисто до податкової за місцем обліку;
  • через уповноваженого представника;
  • онлайн — через електронний кабінет платника податків.

У заяві необхідно зазначити підставу для видачі довідки та установу, куди вона подаватиметься.

Скільки чекати

Строки залежать від ситуації. Якщо йдеться про звичайне звернення, довідку видають протягом 10 днів. Для тих, хто виїжджає на постійне місце проживання, — до 30 днів після подання декларації та сплати всіх податків.

Документ можуть видати як у паперовій, так і в електронній формі.

Коли можуть відмовити

Податкова служба має право не видати довідку, якщо:

  • декларацію не подано;
  • є заборгованість зі сплати податку на доходи або військового збору;
  • не виконані інші податкові зобов’язання.

У такому разі заявнику надають письмове пояснення причин відмови.

Важливий нюанс

Довідка дійсна протягом 60 календарних днів із моменту видачі. Тому оформлювати її варто з урахуванням дати виїзду.

