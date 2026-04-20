Выезд на постоянное место жительства: без какой справки границу не пересечь

Что нужно сделать в налоговой перед выездом на ПМЖ, чтобы не получить отказ.

Украинцы, которые планируют выезд за границу на постоянное место жительства, должны заранее урегулировать налоговые вопросы. Речь идет прежде всего о подаче декларации о доходах и получении специальной справки от налоговой службы.

Когда подавать декларацию

Как поясняют в налоговой службе, граждане-резиденты обязаны подать декларацию об имущественном состоянии и доходах не позднее чем за 60 календарных дней до выезда за границу.

После этого налоговая служба имеет до 30 дней, чтобы проверить данные, определить налоговые обязательства и подтвердить их уплату.

Зачем нужна справка

По результатам проверки выдается справка о:

уплате налогов или

отсутствии налоговых обязательств.

Этот документ является обязательным при пересечении таможенной границы. Именно он подтверждает, что лицо выполнило свои налоговые обязательства перед государством.

Как получить документ

Справку выдают бесплатно на основании заявления налогоплательщика. Подать его можно:

лично в налоговую по месту учета;

через уполномоченного представителя;

онлайн — через электронный кабинет налогоплательщика.

В заявлении необходимо указать основание для выдачи справки и учреждение, куда она будет подаваться.

Сколько ждать

Сроки зависят от ситуации. Если речь идет об обычном обращении, справку выдают в течение 10 дней. Для тех, кто выезжает на постоянное место жительства, — до 30 дней после подачи декларации и уплаты всех налогов.

Документ могут выдать как в бумажной, так и в электронной форме.

Когда могут отказать

Налоговая служба имеет право не выдать справку, если:

декларация не подана;

есть задолженность по уплате налога на доходы или военного сбора;

не выполнены другие налоговые обязательства.

В таком случае заявителю предоставляют письменное объяснение причин отказа.

Важный нюанс

Справка действительна в течение 60 календарных дней с момента выдачи. Поэтому оформлять ее стоит с учетом даты выезда.

