Аграріям перерахують вартість землі на прифронтових територіях – відтак враховуватимуть клімат

Зміни стосуються насамперед південних регіонів та їхніх аграрних можливостей.

Уряд України затвердив зміни до методики нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, оновлений підхід має підтримати аграріїв, особливо на прифронтових територіях, та забезпечити більш точну оцінку вартості землі з урахуванням сучасних умов.

Зміни передбачають врахування кліматичних факторів і наслідків руйнування Каховська ГЕС. Насамперед ідеться про південні області — Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську.

Під час оцінювання тепер враховуватиметься фактичний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних, а також вплив втрати систем зрошення. Це має дозволити точніше визначати реальну продуктивність земель.

Уряд зазначає, що такі зміни вплинуть на формування податкового навантаження та економічні умови роботи аграріїв, зробивши їх більш справедливими.

Також спрощується доступ до інформації щодо земельних ділянок. Власники та користувачі зможуть отримувати витяги станом на конкретну дату, а документи міститимуть розширені дані про характеристики ділянки та складові розрахунку оцінки.

