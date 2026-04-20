  В Україні

Аграріям перерахують вартість землі на прифронтових територіях – відтак враховуватимуть клімат

17:58, 20 квітня 2026
Зміни стосуються насамперед південних регіонів та їхніх аграрних можливостей.
Уряд України затвердив зміни до методики нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, оновлений підхід має підтримати аграріїв, особливо на прифронтових територіях, та забезпечити більш точну оцінку вартості землі з урахуванням сучасних умов.

Зміни передбачають врахування кліматичних факторів і наслідків руйнування Каховська ГЕС. Насамперед ідеться про південні області — Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську.

Під час оцінювання тепер враховуватиметься фактичний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних, а також вплив втрати систем зрошення. Це має дозволити точніше визначати реальну продуктивність земель.

Уряд зазначає, що такі зміни вплинуть на формування податкового навантаження та економічні умови роботи аграріїв, зробивши їх більш справедливими.

Також спрощується доступ до інформації щодо земельних ділянок. Власники та користувачі зможуть отримувати витяги станом на конкретну дату, а документи міститимуть розширені дані про характеристики ділянки та складові розрахунку оцінки.

уряд Кабінет Міністрів України земля Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

Нардеп Ігор Фріс повідомив про готовність депутатів повернутися до законопроєкту про зброю

Нардеп анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.

ККС ініціював відступ від позиції ВП ВС щодо правової природи корпоративних рішень

Щоб розібратися у правовій природі рішення загальних зборів учасників, ККС  відправив справу на Велику Палату.

Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.

ЄСПЛ розглянув справу батька: матір вимагала одноосібної опіки й фактично «забрала» дітей, а суди не відреагували

ЄСПЛ оцінив, чи забезпечили суди оперативне реагування на зміну обставин у справі про опіку та захист сімейного життя.

