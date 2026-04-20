  1. В Украине

Аграриям пересчитают стоимость земли на прифронтовых территориях — теперь будут учитывать климатические условия

17:58, 20 апреля 2026
Изменения касаются прежде всего южных регионов и их аграрных возможностей.
Правительство Украины утвердило изменения в методике нормативной денежной оценки сельскохозяйственных земель. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, обновленный подход должен поддержать аграриев, особенно на прифронтовых территориях, и обеспечить более точную оценку стоимости земли с учетом современных условий.

Изменения предусматривают учет климатических факторов и последствий разрушения Каховской ГЭС. Прежде всего речь идет о южных областях — Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской.

При оценке теперь будет учитываться фактический уровень влагообеспеченности на основе гидрометеорологических данных, а также влияние потери систем орошения. Это должно позволить точнее определять реальную продуктивность земель.

Правительство отмечает, что такие изменения повлияют на формирование налоговой нагрузки и экономические условия работы аграриев, сделав их более справедливыми.

Также упрощается доступ к информации о земельных участках. Владельцы и пользователи смогут получать выписки по состоянию на конкретную дату, а документы будут содержать расширенные данные о характеристиках участка и составляющих расчета оценки.

правительство Кабинет Министров Украины земля Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Нардеп Игорь Фрис сообщил о готовности депутатов вернуться к законопроекту об оружии

Нардеп анонсировал обсуждение законопроекта об оружии, чтобы урегулировать право граждан на владение пистолетами и изменить правила самозащиты.

ККС инициировал отступление от позиции БП ВС относительно правовой природы корпоративных решений

Чтобы разобраться в правовой природе решения общего собрания участников, ККС направил дело в Большую Палату.

Фейк в мессенджере: как Верховный Суд обязывает опровергать недостоверную информацию в Telegram

Верховный Суд подтвердил, что за распространение недостоверных постов придется не только платить за моральный ущерб, но и публиковать официальное опровержение.

ЕСПЧ рассмотрел дело отца: мать требовала единоличной опеки и фактически «забрала» детей, а суды не отреагировали

ЕСПЧ оценил, обеспечили ли суды оперативное реагирование на изменение обстоятельств в деле об опеке и защите семейной жизни.

