Аграриям пересчитают стоимость земли на прифронтовых территориях — теперь будут учитывать климатические условия

Изменения касаются прежде всего южных регионов и их аграрных возможностей.

Правительство Украины утвердило изменения в методике нормативной денежной оценки сельскохозяйственных земель. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, обновленный подход должен поддержать аграриев, особенно на прифронтовых территориях, и обеспечить более точную оценку стоимости земли с учетом современных условий.

Изменения предусматривают учет климатических факторов и последствий разрушения Каховской ГЭС. Прежде всего речь идет о южных областях — Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской.

При оценке теперь будет учитываться фактический уровень влагообеспеченности на основе гидрометеорологических данных, а также влияние потери систем орошения. Это должно позволить точнее определять реальную продуктивность земель.

Правительство отмечает, что такие изменения повлияют на формирование налоговой нагрузки и экономические условия работы аграриев, сделав их более справедливыми.

Также упрощается доступ к информации о земельных участках. Владельцы и пользователи смогут получать выписки по состоянию на конкретную дату, а документы будут содержать расширенные данные о характеристиках участка и составляющих расчета оценки.

