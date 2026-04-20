Аграриям пересчитают стоимость земли на прифронтовых территориях — теперь будут учитывать климатические условия
Правительство Украины утвердило изменения в методике нормативной денежной оценки сельскохозяйственных земель. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, обновленный подход должен поддержать аграриев, особенно на прифронтовых территориях, и обеспечить более точную оценку стоимости земли с учетом современных условий.
Изменения предусматривают учет климатических факторов и последствий разрушения Каховской ГЭС. Прежде всего речь идет о южных областях — Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской.
При оценке теперь будет учитываться фактический уровень влагообеспеченности на основе гидрометеорологических данных, а также влияние потери систем орошения. Это должно позволить точнее определять реальную продуктивность земель.
Правительство отмечает, что такие изменения повлияют на формирование налоговой нагрузки и экономические условия работы аграриев, сделав их более справедливыми.
Также упрощается доступ к информации о земельных участках. Владельцы и пользователи смогут получать выписки по состоянию на конкретную дату, а документы будут содержать расширенные данные о характеристиках участка и составляющих расчета оценки.
