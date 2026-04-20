Поблизу Рівного на території підприємства стався вибух – є постраждалі, виникла пожежа

Внаслідок вибуху з подальшим займанням поранення отримали вісім людей, один — у тяжкому стані.

Поблизу Рівне на території одного з підприємств стався вибух, унаслідок якого постраждали люди. Про це повідомила поліція Рівненська область.

За попередніми даними, інцидент стався близько 13:00 на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом. Після вибуху виникло займання, яке вже локалізували.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Один із них перебуває у тяжкому стані.

На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

