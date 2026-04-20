Недалеко от Ровно на территории предприятия произошел взрыв — есть пострадавшие, возник пожар

Вблизи Ровно на территории одного из предприятий произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщила полиция Ровенской области.

По предварительным данным, инцидент произошел около 13:00 на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством. После взрыва возник пожар, который уже локализовали.

На данный момент известно о восьми пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопросы относительно правовой квалификации происшествия.

