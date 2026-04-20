  1. В Україні

Едгара Токаря призначили новим головою Мукачівської РДА

16:42, 20 квітня 2026
Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Відповідно до розпорядження Президента України № 31/2026-рп, головою Мукачівської РДА Закарпатської області призначено Едгара Володимировича Токаря.

Документ підписаний 20 квітня.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №98/2025-рп та №99/2025-рп про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації та Андрія Юрченка з посади голови Рубіжанської міської військово-цивільної адміністрації. Обидва посадовці згадуються як підозрювані в корупційній справі, яку напередодні викрили Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).







