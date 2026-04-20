Эдгара Токаря назначили новым главой Мукачевской РГА

Владимир Зеленский назначил нового руководителя Мукачевской районной государственной администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Согласно распоряжению Президента Украины № 31/2026-рп, главой Мукачевской РГА Закарпатской области назначен Эдгар Владимирович Токарь.

Документ подписан 20 апреля.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения №98/2025-рп и №99/2025-рп об увольнении Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской районной государственной администрации и Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской городской военно-гражданской администрации. Оба должностных лица упоминаются как подозреваемые в коррупционном деле, которое накануне было раскрыто Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

