В Україні запроваджують єдині підходи до оцінювання стану кіберзахисту

У Держспецзв'язку заявили, що нова методологія перетворює оцінювання на прозору процедуру завдяки використанню математичного апарату.

Фото: golos.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що затвердила Методичні рекомендації, які надають суб’єктам забезпечення кібербезпеки можливість ефективно вимірювати рівень власного кіберзахисту.

Наказом від 16 квітня 2026 року № 285 затверджено комплекс документів, що регламентують процеси оцінювання стану кіберзахисту:

методичні рекомендації щодо проведення самооцінювання поточного стану кіберзахисту;

методичні рекомендації щодо проведення зовнішнього оцінювання поточного стану кіберзахисту;

методичні рекомендації щодо складання звіту про результати оцінювання;

форму звіту про результати оцінювання.

«Цей наказ став ще одним кроком у впровадженні нових нормативно-правових механізмів. Фундамент змін було закладено Законом України № 4336-ІХ, який увів саме поняття «оцінювання стану кіберзахисту», а подальша постанова Кабінету Міністрів України № 1799 від 31 грудня 2025 року визначила загальний порядок та основні підходи до такого оцінювання. Наказ № 285 деталізує ці норми, надаючи фахівцям інструментарій для виконання вимог Уряду та закону», - йдеться у заяві.

У Держспецзв’язку заявили, що нова методологія перетворює оцінювання на прозору процедуру завдяки використанню математичного апарату. Стан кіберзахисту розраховується за формулою середньозваженого значення за шістьма ключовими функціями: управління, ідентифікація, захист, виявлення, реагування та відновлення. Кожна функція має свій ваговий коефіцієнт.

Найбільшу вагу отримали функції «захист» та «виявлення», що підкреслює їхню пріоритетність для стійкості систем. Крім того, для комплексного аналізу застосовуються Критерії оцінки відповідності вимогам законодавства у сфері кіберзахисту, які дозволяють оцінити стан кадрового забезпечення, обізнаність персоналу, якість планування захисту та готовність до реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози.

Важливою інновацією є впровадження принципу критичної ланки: якщо хоча б за однією з базових функцій показник відповідності становить менше ніж 20%, загальний стан кіберзахисту об’єкта автоматично визнається «критичним». Це не дозволяє приховати серйозні вразливості за загальними високими балами.

Також запроваджується п’ятирівнева шкала зрілості (від 0 до 4). Оцінюється не лише фактична реалізація заходів, а й якість їх документування та інтеграція в робочі процеси.

Окрему увагу приділено звітності. Результатом будь-якого оцінювання є детальний звіт, що містить не лише підсумкові показники, а й рекомендації та всі матеріали, зібрані під час оцінювання. Затвердження єдиної форми звіту та інструкцій щодо її заповнення дозволяє уніфікувати подання інформації, значно спрощуючи процес для суб’єктів оцінювання.

«Відтепер органи державної влади та оператори критичної інфраструктури мають чіткий алгоритм: як оцінити свій стан кіберзахисту, як задокументувати результати та які кроки вжити для підвищення рівня кіберзахисту», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.